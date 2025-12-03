El dolor de las hijas de Maradona por la reanudación del juicio: "Justicia"

Tras la audiencia preliminar se confirmó que el debate oral por la muerte de Diego Maradona finalmente dará inicio en marzo de 2026. Durante esta instancia judicial, el tribunal rechazó la nulidad presentada por los imputados. Ante esto, sus hijas, Dalma y Gianinna, se expresaron en redes sociales.

A pesar de los intentos por frenar el proceso, las hijas del astro se manifestaron en redes sociales, reflejando tanto el sufrimiento como la esperanza. Dalma expresó su firmeza ante el largo camino: "Más allá de todos los intentos para que no sucediera. TENEMOS FECHA DE JUICIO! Tenés fecha de juicio! Seguiremos poniéndole el cuerpo y enfrentando todo lo que se viene para que tengas la justicia que te merecés!". Posteriormente, agradeció el respaldo: "¡Gracias a todos por el apoyo! Seguimos todos juntos pidiendo justicia!".

Por su parte, Gianinna Maradona también compartió el alivio y la determinación de la familia. "Después de tantos meses y un sufrimiento absoluto tenemos fecha, hay juicio nuevamente. Lo vamos a lograr, vas a tener la justicia que te merecés y van a pagar todos los que nos dejaron sin VOS. ¡Estamos más cerca Babu!". Además, en otro posteo, dedicó un mensaje de apoyo a su hermana: "Menos mal que te tengo, espalda con espalda desde y para siempre! Te amo medio limón @dalmaradona".

Este avance en el proceso judicial ocurre después de que, en noviembre pasado, se conociera la decisión de destituir a la jueza Julieta Makintach por unanimidad. La magistrada fue acusada de participar en un documental que había provocado la nulidad del anterior debate oral y público. El Jurado de Enjuiciamiento determinó su destitución e inhabilitación para ejercer cargos en el Poder Judicial, tras concluir que "utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia".