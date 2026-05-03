River Plate se prepara para cerrar la fase regular del Torneo Apertura con un objetivo claro: sellar su condición de escolta en la Zona B. Este domingo, desde las 18:30, el equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet recibirá a Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, en un duelo correspondiente a la novena fecha que había sido postergado.

Tras el desgaste físico que significó el reciente triunfo ante Bragantino por la Copa Sudamericana, el entrenador decidió implementar una rotación profunda. Con la clasificación a los playoff ya asegurada, la prioridad es cuidar piernas para los cuartos de final y, al mismo tiempo, obtener los tres puntos que le permitan definir las llaves mano a mano en condición de local.

Para este compromiso, Coudet no podrá contar con Lucas Martínez Quarta, quien quedó fuera de la convocatoria por acumulación de amarillas, ni con Paulo Díaz, afectado por una molestia muscular. En la ofensiva, Maximiliano Salas asoma como la principal referencia de área, acompañado por los juveniles que vienen pidiendo pista.

Por su parte, el "Decano", bajo la conducción de Julio César Falcioni, llega al Monumental con la intención de arruinarle los planes al local y cerrar su participación en el torneo con una imagen positiva, tras una campaña irregular que lo mantuvo lejos de la zona de clasificación.

Datos del partido

Hora: 18:30

Estadio: Monumental

Árbitro: Yael Falcón Pérez

TV: ESPN Premium

Probables formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza; Kendry Páez, Joaquín Freitas y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.