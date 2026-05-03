Confirmaron 6 muertos por un temporal en Brasil

Un escenario de desolación golpea nuevamente al gigante sudamericano. Las intensas precipitaciones que azotaron el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, dejaron un saldo preliminar de al menos seis personas fallecidas y otras cuatro heridas, según confirmaron fuentes oficiales de Defensa Civil este sábado.

La tragedia caló hondo en la región metropolitana de Recife y la vecina Olinda, donde los deslizamientos de tierra sepultaron viviendas y sueños. Entre las víctimas fatales se encuentran tres niños pequeños, un dato que conmocionó a la comunidad local. La última víctima reportada fue un hombre de 34 años, cuyo cuerpo fue hallado en el barrio de Capiberibe tras horas de intensa búsqueda.

Rescate y emergencia

Desde que comenzó el temporal el pasado viernes, el agua no dio tregua. Los datos oficiales son alarmantes ya que confirmaron que 2.700 personas debieron abandonar sus hogares en 11 municipios distintos.

Además, el Cuerpo de Bomberos logró rescatar a 525 personas que habían quedado aisladas por las crecidas. Se utilizaron 26 botes de salvamento para acceder a las zonas más críticas.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno brasileño decretó la situación de emergencia en los municipios afectados, una herramienta administrativa que permite agilizar el envío de recursos y asistencia directa a los damnificados.

Antecedentes que duelen

Este nuevo fenómeno meteorológico reaviva los temores en un país que viene siendo castigado por el clima extremo. Cabe recordar que en febrero de 2026, hace apenas unos meses, el estado de Minas Gerais sufrió aguaceros devastadores que dejaron un saldo de 66 muertos.

A esto se suma el trágico antecedente de mayo de 2024, cuando el sur de Brasil vivió su peor desastre natural con la crecida del río Guaíba, que dejó 183 fallecidos y sumergió gran parte de Porto Alegre bajo el agua.

Por estas horas, los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas rurales de Pernambuco, mientras el pronóstico meteorológico sigue siendo seguido con preocupación por las autoridades.