Este domingo 3 de mayo, el Paso Internacional Agua Negra se encuentra totalmente operativo para quienes decidan cruzar hacia el vecino país de Chile. Según el último reporte oficial del Gobierno de San Juan, el tránsito es normal y el clima acompaña la jornada en la alta montaña.

El horario de egreso establecido para hoy es de 9 a 17 (hora local argentina), recordando que el paso permanece abierto todos los días de la semana, incluyendo feriados, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Estado de la ruta y clima en el límite

En la zona del límite, a 4.780 msnm, se registra un cielo despejado con viento leve, de apenas 7 km/h, y la visibilidad es óptima.

Sin embargo, desde Vialidad Nacional advirtieron que sobre la RN 150 la calzada se encuentra consolidada pero con presencia de hielo en zonas de sombra. Por este motivo, se solicita circular con velocidad moderada y extremar los cuidados en las curvas y sectores de altura.

Requisitos y recomendaciones para el viajero

Para evitar demoras en la Aduana, es fundamental contar con toda la documentación y el equipamiento necesario:

Documentación Personal: DNI actualizado (último ejemplar) o Pasaporte vigente de todos los ocupantes.

Documentación del Vehículo: Cédula Verde o Azul, Seguro Internacional y RTO/VTV al día.

Equipamiento obligatorio: Botiquín, matafuegos, balizas, chaleco reflectante y eslinga de remolque.

Vehículos permitidos: Solo pasajeros en vehículos de hasta 22 butacas.

Dato

Se recomienda descargar mapas offline antes de subir, ya que no hay señal de telefonía en gran parte del trayecto de alta montaña. Además, realizar un chequeo previo de frenos, fluidos y neumáticos antes de emprender el viaje.