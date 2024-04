Mike Perry pide a otra estrella de UFC para su próxima pelea en el boxeo sin guantes de BKFC

Mike Perry quiere ajustar cuentas con Darren Till. Luego de su victoria por nocaut en 60 segundos contra Thiago Alves en el evento principal de BKFC KnuckleMania 4 el sábado por la noche, el rostro de la compañía realizó una promoción enojada en la que llamó al otro expeleador de UFC para una un pleito en el ring sin guantes. Los dos tienen una larga historia que se remonta a sus días en la empresa de Dana White, cosa que podría continuar a puños limpios.

Al comienzo, Perry dijo: "Creo que es una pelea que mucha gente ha querido durante mucho tiempo, incluidos él y yo. Y está hablando grandes cosas, está hablando de tonterías pero no está haciendo nada. Estoy hablando mierda y estoy aquí haciéndolo. Así que ponte manos a la obra: dice que está en el gimnasio o lo que sea, y que está trabajando con Khamzat Chimaev y que está invicto, pero está en el mundo de las MMA persiguiendo ese oro".

"Pero soy mejor que el oro. Aquí soy el oro, estoy por encima, soy 'Platino'. Hoy bajé al lobby y me di cuenta de que todas estas personas estaban aquí para apoyarnos a los peleadores y a este evento, y querían un buen espectáculo y entretenimiento. Los nervios que sentí, ya sabes, simplemente comencé a sonreír y a ser amable porque estas personas gastaron el dinero que tanto les costó ganar y salieron y querían entretenerse", expuso Mike.

Mike Perry quiere estar en lo más alto

Por otra parte, "Platinum" indicó: "Hice una entrevista antes de todo esto y pensé: 'De ahí viene el miedo... Sólo quiero asegurarme de que estoy montando un espectáculo y actuando antes de renunciar o rendirme'. Y a veces, de antemano, dices: 'Mierda, hombre, todo lo que quiero hacer es tropezar y caer y que me lleven al hospital para no tener que subir al ring'. Pero me encanta ese sentimiento porque lucho contra él cada vez, entro allí y nunca dejo de hacerlo. Siempre entro ahí y siempre hago lo mío".

"Tengo una razón por la que llamé a Darren Till: él se sienta allí hablando cosas imperdonables. Es una pelea que tenía que suceder, toda esta gente habla basura y no duran mucho en el ring conmigo y punto, peleé en 185, semipesado en la clase de boxeo, así que si quieren ofrecerme el título de BKFC porque Ninguno de los campeones mueve la aguja. Pelearé por el título BKFC de las 185 libras contra un campeón que tiene una moral respetable. ¡Entrena al matadero! ¡Deja de jugar conmigo!", cerró Mike Perry.