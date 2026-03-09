El presidente Javier Milei volvió a defender el rumbo económico de su gestión y aseguró que la inflación continuará descendiendo en los próximos meses. Durante una entrevista televisiva, el mandatario sostuvo que las medidas aplicadas por su administración están generando resultados y proyectó un escenario de inflación prácticamente nula hacia la mitad del año. Además, vinculó esa tendencia con un eventual crecimiento sostenido de la economía argentina.

En diálogo con el periodista Luis Majul en el programa emitido por La Nación+, el jefe de Estado planteó que el desempeño económico será el factor determinante de cualquier discusión política futura. “Si yo tengo que pensar en una reelección, mi contrincante es la realidad, si logro bajar la inflación, si la economía crece y si sacamos gente de la pobreza”, expresó el mandatario al referirse a los objetivos de su gestión.

En ese contexto, Milei remarcó que el proceso inflacionario ya muestra señales de desaceleración y atribuyó ese comportamiento a la política económica implementada desde el inicio de su gobierno. “La inflación la estamos bajando y la economía está creciendo”, afirmó, al tiempo que destacó que, según su visión, la mejora en las variables macroeconómicas ya se refleja en distintos indicadores.

El Presidente también relacionó el momento actual con las tensiones políticas que atravesó el oficialismo durante el último proceso electoral. “Este momento es consecuencia del ataque que sufrimos el último año”, sostuvo en referencia al escenario político que rodeó a las elecciones de 2025. En esa línea, explicó que los efectos de ese contexto todavía se reflejan en algunos indicadores, aunque aseguró que la tendencia se revertirá.

Al profundizar sobre la evolución de los precios, el mandatario planteó que los próximos meses mostrarán una desaceleración más marcada. “Estamos purgando eso, más la estacionalidad de los primeros meses del año; la inflación va a volver a la baja”, señaló. Luego fue más enfático respecto de sus proyecciones: “En julio o agosto la inflación será 0”.

Milei también vinculó la continuidad del programa económico con un escenario de crecimiento sostenido para los próximos años. “Si este gobierno siguiera, la economía va a crecer a tasas del 8%”, afirmó. En ese marco, agregó que los mercados ya reflejan expectativas positivas y señaló que “el riesgo país proyectado al 2027 está en 200 puntos”.

Durante la entrevista, el Presidente volvió a enumerar lo que considera logros de su administración en materia social y económica. “Sacamos 12 millones de la pobreza”, afirmó al referirse al impacto de las políticas aplicadas desde el inicio de su mandato.

Finalmente, el mandatario insistió en que los resultados del programa económico dependerán de su continuidad en el tiempo. Según sostuvo, la consolidación de las reformas y el mantenimiento del rumbo fiscal y monetario son condiciones necesarias para que la desaceleración inflacionaria se transforme en estabilidad sostenida y crecimiento económico en los próximos años.