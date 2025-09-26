Política > Imagen positiva
Milei retrocedió en las encuestas y Kicillof se consolida en el peronismo
POR REDACCIÓN
El escenario electoral dio un vuelco a pocas semanas de las legislativas. Según el último sondeo de RDT Consultores, realizado entre el 10 y el 15 de septiembre, Fuerza Patria encabeza la intención de voto con el 36,4%, seguido muy de cerca por La Libertad Avanza con 35%. El dato refleja un retroceso notable del oficialismo, que en febrero tenía 16,3 puntos de ventaja y ahora quedó 1,4 por debajo.
El cambio se produjo tras la contundente victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que generó un fuerte cimbronazo político y económico. “La recesión, con salarios rezagados desde 2023 y un freno en el consumo, golpea de lleno a parte del núcleo social que Milei había conquistado con la promesa de un cambio rápido y dolor corto”, explicaron desde RDT Consultores.
En paralelo, la imagen del presidente Javier Milei cayó más de seis puntos porcentuales en apenas un mes, mientras que la aprobación de su gestión retrocedió 4,6 puntos y el sentimiento positivo se redujo en siete. Su hermana Karina Milei también sufrió un derrumbe en los niveles de popularidad.
La contracara es Axel Kicillof, quien se consolidó como el principal referente opositor. El gobernador bonaerense mejoró 8,6 puntos en imagen positiva, superando incluso a Cristina Kirchner. “La reducción de la inflación dejó de ser un valor diferencial: para muchos votantes, el centro de la preocupación pasó a ser el estancamiento y la pérdida de ingresos reales, lo que erosiona la credibilidad del programa económico y castiga a La Libertad Avanza”, señala el informe.
A un mes de los comicios del 26 de octubre, el final se mantiene abierto, pero el mapa político ya muestra un giro radical.
La Justicia provincial y federal recibió datos sobre un joven traficante vinculado a Brenda Loreley del Castillo, víctima del triple femicidio ocurrido el 20 de septiembre en Florencio Varela. Aunque no se lo considera autor directo, podría revelar información crucial sobre la banda que opera en Ciudad Evita.
El presidente de Estados Unidos endurece su política comercial y dispuso aranceles que impactan directamente en fármacos de marca, vehículos pesados y mobiliario. “Debemos proteger nuestro proceso de fabricación, tanto por motivos de seguridad nacional como por otras razones”, argumentó Trump en redes sociales.
A una semana del crimen, esto es lo que se sabe de la trama narco detrás del triple femicidio en Florencio Varela
Con un emotivo acto encabezado por el intendente Carlos Munisaga, se inauguró la remodelada Plaza de los Niños en el Barrio Güemes. Hubo discursos de unidad, la colocación de una cápsula del tiempo y una fuerte apuesta por el trabajo local. La obra fue realizada con fondos municipales y mano de obra rawsina.
En Bariloche, seis mandatarios coincidieron en reproches a la gestión nacional: promesas de obras incumplidas, recorte de fondos y políticas centralistas. Gustavo Sáenz pidió que “al Gobierno nacional le alegre que nos vaya bien a los provinciales”. Martín Llaryora descartó una foto con Milei en plena campaña cordobesa.