Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza anunció quién encabezará el organismo monetario y anticipó qué hará cuando asuma. “Emilio Ocampo va a ser el presidente del Banco Central y lo va a cerrar”, aseguró.

En este sentido, Milei afirmó que Ocampo es quien prepara su plan para dolarizar la economía en caso de ganar los comicios presidenciales. Ocampo es profesor de Finanzas e Historia de la Universidad CEMA (e investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank de EEUU.

“Está feliz de la vida”, expresó Milei y luego detalló que si gana habrá que “desarmar las Leliqs y desarmar la base (monetaria), que te puede demandar 3 meses y lo que tiene que ver con la base (monetaria) demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos hacés”.

Además, el candidato reveló quién será el titular del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el organismo científico que quedó en el centro de las críticas de los integrantes de LLA, en caso de ganar las elecciones.

“Será comandado por Daniel Salamone, que es considerado el clonador nacional”, dijo Milei y aseguró que el organismo será una “oficina de ciencia para limpiar lo que ensuciaron los que escriben estupideces”. Salamone es un médico veterinario especialista en clonación.