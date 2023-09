En medio del debate por la dolarización, que encuentra posiciones encontradas entre los propios economistas de La Libertad Avanza, se presentó una nueva calculadora para estimar a cuánto se iría el salario en dólares que además suma cuál será el poder adquisitivo, medido en kilos de asado, paquetes de yerba o de fideos, entre otros.

"Creamos una calculadora para que puedas calcular tu sueldo o ingresos en dólares con la dolarización de Milei y saber cuánto podrás comprar en productos alimenticios con ese monto", explican los economistas de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina que dirige el kirchnerista Hernán Letcher.

La calculadora plantea un escenario de dólar a $3700. Divide la suma de pesos que posee BCRA (base monetaria, Leliq y otros pasivos) por la suma de sus activos en oro y divisas: $ 23,4 billones contra u$s 6400 millones (al 31 de julio de 2023). El resultado es 1 dólar = $ 3700.

Sobre el plan de dolarización, que el economista de Javier Milei, Emilio Ocampo, establece como "un plan por etapas", el CEPA remarca que "falta la letra chica de Milei". "Ese tipo de cambio, aun siendo ya de por sí elevado, supone la pérdida del respaldo de los depósitos en dólares de los ahorristas. En criollo: la dolarización implica usar los dólares que respaldan tus ahorros", enfatizan.

Así, para un sueldo de $ 200.000, la calculadora arroja un salario en dólares de u$s 54 por mes. Hoy, según los datos de Focus Market, el 57% de las familias vive con menos de u$s 210 mensuales, mientras que hace diez años, el salario en dólares era de u$s 1.096 promedio.

Cuánto saldría el kilo de asado tras la dolarización

Esta calculadora, por otra parte, incorpora la capacidad de compra del nuevo sueldo, teniendo en cuenta además el impacto que la dolarización tendría en una serie de productos de la canasta de alimentos.

Con el mismo ejemplo de $ 200.000, hoy se pueden comprar 83 kg de asado. Con ingresos dolarizados, equivaldría a 8 kg. El precio del kilo de asado que indica para hoy $ 2400 el kilo. En cambio, con la dolarización, el kilo de asado se iría a $ 24.130.

De la misma forma, con pesos, ese mismo sueldo hoy puede comprar 187 kg de yerba, con un precio de $ 1069. Con ingresos dolarizados, se podrían comprar 19 kg de yerba. El paquete pasaría a $ 10.748.

El litro de leche pasaría a costar $ 3900, un paquete de fideos $ 5900 y un litro de aceite $ 7700, mientras que el arroz llegaría a $ 5127. Un kilo de azúcar saltaría de los $ 726 actuales a $ 7300 mientras que el kilo de pan lo haría de $ 750 a 7540.

El resultado de la dolarización que propone Milei a nivel bolsillo "es desastroso: una pérdida de poder adquisitivo aproximada de más de 90%", agregaron los economistas de CEPA, un centro cercano al kirchnerismo.

Para acceder a la calculadora, se puede seguir este enlace.



"Es fundamental comprender qué implica dolarizar la economía para nuestra vida cotidiana", enfatizaron los economistas para justificar la creación de la calculadora busca aportar "claridad y datos al debate actual".