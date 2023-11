Javier Milei viajará este viernes a Estados Unidos luego de ser electo presidente. El libertario tiene previsto visitar Miami, estado de Florida, y luego ir a Nueva York, y está descartado que extienda su viaje a Israel, como se planteó al principio de la semana. Los motivos del viaje tienen tintes religiosos y de negocios.

En el primer destino, el libertario celebrará el sabbat con amigos y, en el segundo, visitará la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” y considerado milagroso.

Publicidad

No se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero no descarta tener encuentros informales con segundas líneas políticas. Hasta el momento, no tiene agenda definida y sus cercanos mantienen que se trata de un viaje personal.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Una de las posibles reuniones es con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, con quien desde La Libertad Avanza hicieron contacto a través del periodista Tucker Carlson. Vale destacar que Blinken lo felicitó tras la victoria, al igual que Biden, y destacó que espera mantener las relaciones bilaterales entre los dos países sobre la base de “valores e intereses compartidos”.

En el caso del expresidente estadounidense Donald Trump, desde las líneas de Milei no quisieron confirmar ni rechazar un encuentro. Lo que sí está definido es que no irá bajo el traje oficial de futuro presidente, y por ello no se esperan recibimientos protocolares.