Milei habló con Joe Biden y se contactó con otros 22 jefes de Estado

El presidente electo Javier Milei recibió hoy un llamado telefónico del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien lo felicitó por su triunfo electoral y se comprometió a "trabajar juntos" en el futuro gobierno de la Argentina.

Según confirmaron a El Cronista allegados a Milei y fuentes diplomáticas de Estados Unidos el llamado telefónico se concretó al mediodía y el presidente electo invitó a Biden para su asunción el 10 de diciembre pero ello no será posible. Es que el presidente de Estados Unidos dijo que no podrá asistir por "problemas de agenda". No dieron más detalles.

También en el diálogo telefónico de Milei y Biden se habló de la situación en Israel con el ataque recibido por parte del grupo terrorista Hamas. Milei expuso su preocupación por los rehenes que tiene Hamas, entre los cuales se encuentran 21 argentinos. A su vez, los voceros de Milei calificaron "de "muy buena y productiva" la charla telefónica.

Por su parte, la Casa Blanca emitió un breve comunicado en el que transmitió que Biden habló Milei para felicitarlo por su elección y "aplaudió la realización de las elecciones como testimonio de la fortaleza de las instituciones democráticas de Argentina".

Temas económicos y agenda bilateral

También el gobierno norteamericano destacó que "los dos líderes discutieron la importancia de continuar construyendo sobre la sólida relación entre Estados Unidos y Argentina en temas económicos, en cooperación regional y multilateral, y en prioridades compartidas, incluida la defensa de la protección de los derechos humanos, el abordaje de la inseguridad alimentaria y la inversión en energía limpia".

El caso de los Estados Unidos es para destacar. Mientras que hasta ayer el expresidente conservador Donald Trump había felicitado públicamente a Milei por su triunfo electoral, hasta ahora no había ocurrido lo mismo con el actual presidente, el demócrata, Joe Biden, quien tenía preferencias por Sergio Massa.

De todas maneras, en el equipo de Milei destacaron a El Cronista que los vínculos con Estados Unidos "serán muy fluidos y de buena sintonía más allá de quien gobierne en Washington".

La conversación de Milei con Biden se suma al diálogo que el presidente electo mantuvo hasta ahora con 22 diferentes líderes mundiales y muestra el esquema de alianzas que podría tener la Argentina que se viene con el nuevo gobierno.

Milei expuso hoy públicamente el listado de al menos 22 jefes de Estado, cancilleres o líderes mundiales de diferente color político que lo llamó para felicitarlo por su victoria electoral ante Sergio Massa.

"Gracias a cada uno de los líderes del mundo que se comunicaron conmigo para felicitar a nuestro equipo y manifestarme sus buenos deseos para el futuro de la Argentina", escribió Milei en su cuenta X. Paso seguido copió el listado completo.

Las menciones no fueron azarosas ni caprichosas por parte del presidente electo. Allegados al presidente electo explicaron a El Cronista que "habrá que saber leer los mensajes recibidos".

La designada canciller de Milei, Diana Mondino es en gran medida el artífice de todo este entramado de llamados y mensajes que recibió el presidente electo hasta ahora.

Llamó la atención la conversación telefónica de 8 minutos que ayer mantuvo Milei con el Papa Francisco, con quien había mantenido severas críticas y un distanciamiento. Ayer, el mismo Milei se encargó de destacar que fue una "conversación muy cordial y espiritual". Incluso invitó al Papa a viajar el año que viene a la Argentina y dijo que Francisco podría convertirse en "un actor principal para pacificar" el país.

Pero hay otros datos de la lista de llamados y mensajes que recibió Milei en las últimas horas y que llaman la atención. El canciller de Gran Bretaña, David Cameron, tuiteó hoy un mensaje de salutación al nuevo jefe de Estado de Argentina y se mostró "dispuesto a trabajar juntos". La señal llegó un día después de que el vocero del gobierno británico saludó a Milei y dio como "una cuestión resuelta" la disputa de soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

También llamó la atención en ámbitos de la diplomacia las conversaciones telefónicas que Milei mantuvo con referentes de la izquierda como el presidente de Chile, Gabriel Boric y el francés Emanuel Macron.

Más esperable fue el contacto que el presidente mantuvo con referentes de la derecha extrema como el saludo que recibió del presidente Luis Lacalle Pou (Uruguay), Nayb Bukele (El Salvador), Santiago Peña (Paraguay), Guillermo Lasso (Ecuador), Isaac Herzog (Israel) Giorgia Meloni (Italia) o Nito Cortizo (Panamá). Estos encajan en el esquema liberal y de derecha que plantea Milei. Con alguno de estos viene manteniendo contactos fluidos desde la campaña presidencial.

La relación con Brasil

En el caso de Brasil, Milei tiene un marcado enfrentamiento con Lula Da Silva. A tal punto es la puja que el presidente electo ya invitó a la asunción de mando al contrincante del presidente brasileño, el ex jefe de Estado, Jair Bolsonaro. No se sabe si la misma invitación se extendió a Lula.

Hay otros datos que se destacan en el listado de personalidades internacionales que se contactó con Milei en las últimas horas. Luis Almagro, titular de la OEA lo llamó para felicitarlo y esto marca una firme posición que tendrá la Argentina contra la Venezuela de Nicolás Maduro.

También hubo gestos de apoyo y felicitaciones de los referentes de organismos internacionales como Ilan Golfajn del BID y Kristalina Georgieva del FMI.