Tras semanas de tensiones entre vecinos, autoridades y empresas mineras por el tránsito de camiones provenientes del proyecto Hualilán, finalmente se alcanzó una solución provisoria que descomprime el clima en Calingasta. La discusión se había intensificado al analizarse la posibilidad de que el convoy de cargas pesadas circulara por el camino de El Puntudo, una traza que debía ser evaluada y acondicionada por el Ministerio de Minería y Vialidad Provincial antes de habilitarse como corredor minero.

Los estudios oficiales confirmaron que la ruta de El Puntudo requiere obras de fondo para soportar el paso constante de camiones, por lo que su implementación llevaría más tiempo del deseado. En ese escenario, la provincia, el municipio y los actores del sector minero comenzaron a explorar alternativas para garantizar la continuidad del transporte sin profundizar el malestar social.

Un acuerdo tras varios cruces

Este sábado, y luego de varios desencuentros, el diputado departamental, representantes de las cámaras mineras, integrantes de la Unión Vecinal y una concejal de Calingasta volvieron a reunirse. A diferencia de los encuentros previos, la reunión fue calificada como “cordial y cooperativa”, lo que allanó el camino para un entendimiento.

La propuesta que logró consenso establece que los camiones crucen por el puente actual y utilicen un camino lateral —un bypass al oeste del río Los Patos— que permite conectar con la Ruta 149 a la altura de la localidad de El Morado. Desde allí completarán el trayecto hacia la planta de procesamiento Casposo. El acuerdo aclara que esta solución es transitoria y funcionará solo mientras se construye un puente específico para el tránsito minero y se acondiciona definitivamente el camino de El Puntudo.

“Esa traza funcionaría en forma provisoria hasta que el Gobierno provincial acondicione el camino de El Puntudo”, señala el comunicado difundido tras la reunión.

Un proyecto minero que avanza y demanda logística

A fines de septiembre, el Ministerio de Minería aprobó la modificación del plan de trabajo de los primeros tres años de explotación de Hualilán, proyecto ubicado en Ullum y operado por Golden. Según el esquema aprobado, el mineral extraído será procesado en la planta Casposo, en Calingasta, gestionada por Austral Gold.

La capacidad de procesamiento se estima en 150.000 toneladas de mineral por año durante el trienio previsto, lo que implica un flujo constante de camiones recorriendo la zona cordillerana. Esa logística compleja es la que desencadenó la discusión por las rutas habilitadas y los impactos en las comunidades locales.

El Morado, una solución que baja la tensión pero no cierra el debate

La habilitación provisoria del tramo por El Morado no resuelve el conflicto de fondo, pero sí permite encauzar el tránsito minero mientras avanza la infraestructura necesaria. En Calingasta, donde las tensiones entre el desarrollo productivo y la vida cotidiana de los vecinos son una constante, la opción consensuada aparece como la mejor salida disponible en el corto plazo.

El acuerdo abre una tregua, aunque el debate por el corredor definitivo seguirá en agenda mientras la Provincia define plazos y obras. Por ahora, El Morado se convirtió en la vía que calmó el conflicto y permitió que el diálogo volviera a encarrilar un tema que amenazaba con profundizar la grieta interna en el departamento.