Minería y futuro: la decisión estratégica de San Juan con impacto nacional y mundial

San Juan no discute una actividad económica más. Discute una parte central de su identidad productiva y, también, de su futuro. La minería, en esta provincia cordillerana, no es una promesa abstracta: es empleo, exportaciones, infraestructura y desarrollo en zonas donde pocas otras actividades pueden arraigarse con la misma fuerza.

Desde los tiempos de proyectos como Veladero hasta la proyección internacional de proyectos como Vicuña y Los Azules, San Juan se consolidó como uno de los polos mineros más importantes del país. No es casualidad: hay una decisión política sostenida en el tiempo, reglas relativamente claras y una sociedad que aprendió —con aciertos y errores— a debatir el tema sin simplificaciones extremas.

Pero el debate sigue vigente. Y es saludable que así sea.

El gran desafío no es “minería sí” o “minería no”. El verdadero desafío es cómo se hace minería en el siglo XXI, en una provincia donde el agua es un recurso escaso y estratégico, y donde los glaciares forman parte del sistema hídrico que sostiene la vida y la producción.

Por eso es fundamental decirlo con claridad: no se trata de elegir entre glaciares o minas; se trata de usar la ciencia para proteger el agua mientras desarrollamos esta noble industria como es la minería que va a sacar a la Argentina adelante.

Esa frase no es un eslogan. Es una hoja de ruta.

Implica controles ambientales estrictos, monitoreo independiente, acceso público a la información, tecnología de punta y sanciones reales cuando las cosas se hacen mal. Implica también entender que la minería moderna compite globalmente: si Argentina —y particularmente San Juan— quiere atraer inversiones para el cobre, el oro y los minerales críticos que demanda la transición energética, necesita previsibilidad jurídica y estándares ambientales que estén a la altura de los mejores del mundo.

El mundo está demandando cobre para electrificación, litio para baterías, oro como reserva de valor. Y mientras otros países avanzan, Argentina no puede darse el lujo de mirar pasar el tren. San Juan lo entendió antes que muchos.

Ahora bien, el desarrollo minero no puede ser una isla. Debe integrarse a una estrategia más amplia: proveedores locales fuertes, capacitación técnica, infraestructura compartida, agregado de valor cuando sea posible y un esquema de regalías que efectivamente se traduzca en obras, educación y salud para la comunidad.

La minería no es mágica ni automática. Es una oportunidad. Y como toda oportunidad, depende de cómo se gestione.

San Juan tiene la experiencia, los recursos y el capital humano para hacerlo bien. El desafío es sostener un consenso social basado en datos, transparencia y resultados concretos. Porque cuando la política y el sector privado trabajan con reglas claras y la sociedad controla, la minería puede ser mucho más que un negocio: puede ser una palanca de desarrollo regional y un aporte decisivo para que la Argentina deje de discutir siempre sus crisis y empiece a consolidar su crecimiento.

El futuro no está escrito en la roca. Se construye con decisiones. Y en San Juan, la minería sigue siendo una de las más importantes y de ella, no solo dependen los sanjuaninos sino todo un país que desde no hace mucho, mira esta industria como una alternativa más que genere valor y prosperidad.