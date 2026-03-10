El juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi resolvió el sobreseimiento total y definitivo de Claudio Daniel Solari uno de los acusados en una causa donde era investigado por presunta estafa y estelionato, un delito de fraude patrimonial que ocurre cuando alguien vende, arrienda o empeña un bien ocultando que ya estaba vendido, hipotecado, embargado o que no le pertenece legítimamente y perjudicaba al ex ministro de Minería Alberto Hensel.

El expediente se inició por el presunto perjuicio en la venta de terrenos que pertenecían al exministro de Minería de San Juan, Alberto Valentín Hensel, y a la esposa del otro implicado en esta causa, el ingeniero agrimensor Enrique Vicente Costa, en relación a una operatoria inmobiliaria vinculada a terrenos en el departamento Chimbas.

La resolución en beneficio de Claudio Daniel Solari se dictó en el marco del legajo MPF-SJ-28868-2024, tramitado en el Ministerio Público Fiscal de San Juan, con intervención de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan.

Durante la audiencia, el magistrado dispuso cerrar definitivamente la investigación penal preparatoria que pesaba sobre Solari por los delitos de estafa (artículo 172 del Código Penal) y estelionato (artículo 173), los cuales habían sido imputados en dos hechos en concurso real.

En la audiencia participaron los fiscales Guillermo Heredia y Gabriela Blanco, mientras que la defensa particular del imputado estuvo a cargo del abogado Marcelo Sández Luján.

Con la resolución judicial, el juez ordenó hacer cesar todas las medidas de coerción o cautelares que pesaban sobre Solari. Además, dispuso que la Oficina Judicial Penal comunique la decisión al Departamento de Antecedentes Personales de la Policía de San Juan.

También se resolvió la restitución de los efectos que hubieran sido retenidos durante la investigación y que se encuentren en poder del Ministerio Público Fiscal, medida que fue consentida por la fiscalía durante la audiencia.

La decisión será notificada formalmente a través del sistema judicial Puma, mientras que el Ministerio Público Fiscal deberá comunicar lo resuelto a los denunciantes vinculados a la causa.

Solari fue sobreseído debido a que la defensa pudo demostrar la inocencia del acusado acreditando que el actuó en plena confianza de lo que su socio Enrique Vicente Costa la habría manifestado sobre tener poder suficiente para comercializar los terrenos que eran propiedad de su esposa y del ex funcionario de Minería.

La denuncia impuesta por dos de los compradores de terrenos que sospecharon una maniobra irregular al no poder obtener escrituras y servicios esenciales como agua y luz motivó la denuncia e intervención de la Justicia en el caso, además de Hensel manifestando oportunamente que él no tenía conocimiento de la venta de los terrenos que también le pertenecían en Chimbas.

El caso por el que habían sido acusados

La investigación se originó tras una denuncia de dos compradores de los terrenos y luego tomó conocimiento el exfuncionario Alberto Valentín Hensel, quien aseguró que un terreno de su propiedad en Chimbas fue loteado y vendido sin su autorización.

En esa causa también fue señalado el ingeniero agrimensor Enrique Vicente Costa, esposo de una de la las dueñas del predio junto a Hensel, quien habría actuado junto a Solari en la venta de lotes.

En el caso de Solari, el empresario se comprometió a devolver el dinero a las dos personas a las que le vendió el terreno, dejando así una reparación integral.

Según la denuncia, los acusados habrían ofrecido parcelas de un terreno ubicado en cercanías de la calle Porres, prometiendo a compradores la futura provisión de servicios como agua y electricidad. Los lotes se ofrecían por valores que rondaban el millón y medio de pesos, y algunos compradores habrían entregado hasta el 50% del valor total.

Las sospechas surgieron cuando los adquirentes no recibieron la documentación correspondiente y comenzaron a realizar consultas ante el Consejo de Agrimensores, lo que derivó en la denuncia formal.

En una audiencia previa ante el juez Fernández Caussi, los imputados habían sido acusados de defraudación por engaño en calidad de coautores, y se les había impuesto un embargo de 22 millones de pesos a cada uno, además de la prohibición de salir de la provincia y la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía.

Sin embargo, en la audiencia reciente el magistrado resolvió dictar el sobreseimiento total y definitivo de Solari, y la restitución de todo lo que se le hubiera retenido y embargado dejando sin efecto las medidas cautelares que pesaban en su contra. En cuanto al Ingeniero Costa, cuya causa no fue tratada en esta audiencia y sigue en una causa aparte, este se comprometió a realizar en el plazo de seis meses una mensura del terreno siguiendo con lo exigido por las partes como reparación por el daño ocasionado y de no cumplir, las actuaciones legales continuarían su curso.