China presentó una ambiciosa serie de megaproyectos tecnológicos e industriales dentro del borrador de su XV Plan Quinquenal (2026-2030), que incluye trenes bala más rápidos, nuevos aviones comerciales, chips de inteligencia artificial, fusión nuclear controlable y misiones de exploración lunar.

El documento, presentado ante la Asamblea Popular Nacional para su revisión, contempla 28 grandes proyectos destinados a impulsar el desarrollo de nuevas fuerzas productivas y fortalecer la capacidad de innovación del país. Las iniciativas se centran en cuatro áreas principales: modernización de la infraestructura industrial, desarrollo de industrias emergentes, avances en tecnologías de vanguardia y fortalecimiento del sistema de innovación.

Entre los proyectos destacados figura el CR450, el tren de alta velocidad más rápido del mundo, diseñado para alcanzar una velocidad de prueba de 450 kilómetros por hora. El plan también prevé desarrollar sistemas operativos nacionales, software industrial, maquinaria digital de alta gama y grandes buques para el transporte de gas natural licuado.

En el sector aeronáutico, China buscará acelerar el desarrollo del C929, su primer avión de pasajeros de gran fuselaje y largo alcance desarrollado de forma independiente, así como avanzar en la validación del motor CJ-1000A para aviones comerciales. Además, se prevé ampliar la producción del C919 y desarrollar versiones adaptadas a altiplanos y aeronaves de nueva energía.

El plan también contempla avances en semiconductores, baterías de alta densidad, robots humanoides, terapias génicas y tecnologías de interfaz cerebro-computadora.

En el ámbito espacial y oceánico, China impulsará proyectos de minería en aguas profundas, nuevas misiones planetarias, defensa frente a asteroides cercanos a la Tierra y el desarrollo de cohetes reutilizables de gran capacidad, además de avanzar en la construcción de una estación internacional de investigación lunar.