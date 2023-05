“Tienen cinco centímetros, el tamaño es bastante parecido al de una maicenita” dijo Sabrina Zecchini al momento de describir a las mini donas de “La Mía D’onna”, el emprendimiento con el que dio forma a la producción de estas pequeñas delicias.

El tamaño tan característico es la impronta del producto que, además, tampoco es frito como una dona tradicional. Es que esa fue la idea, salir al mercado con un producto innovador que pueda ser el complemento en la mesa dulce de un cumpleaños o evento y porque no, hasta un regalo original para los cultores de lo dulce.

El emprendimiento fue la forma en la que Sabrina comenzó a rearmar su vida laboral. El año pasado perdió su trabajo en una importante cadena de supermercados luego de una reducción de personal. “Empecé a ver qué hacer y que tampoco me significara un presupuesto que no pudiese afrontar, comencé a ver las redes sociales por ideas, al principio se me ocurrió objetos en resina, pero era muy caro para mí y así di con lo de las mini donas”, contó Sabrina.

Fue un camino a recorrer. Es que la producción de donas de este tamaño requiere de una máquina especial no disponible en el país y que hasta ese momento el más cercano era Chile.

Lo que Sabrina pudo conseguir fue una especie de waflera que además permitía hacer seis donas por vez de pequeño tamaño. Ya con maquinita en mano, el paso siguiente fue encontrar la mezcla perfecta para el producto. “Hice cientos de pruebas y mi familia se encargaba de probarlos, al principio las donas me salían blanditas, como muy húmedas, no era lo que quería. Llegar a la combinación justa de ingredientes me llevó como dos meses”, recordó la fuente.

Saldado el paso básico para dar inicio a su emprendimiento, la etapa siguiente fue la de comenzar a probar sabores y coberturas para las donitas.

Sabrina Zecchini tuvo que buscar alternativas cuando en 2022 perdió su trabajo.

Actualmente La Mía D’onna consta de una gran variedad de coberturas que aportan sabores diferenciales al producto. Cobertura de chocolate negro, cobertura de chocolate blanco coloreado con tintes vegetales que dan lugar a diferentes creaciones como la “dona Homero” (de color amarillo con granas de colores), glaseado de café, coco y limón, entre las opciones.

Arriba de la cobertura las donas también pueden llevar mini Rocklets, coco rallado, chispas de chocolate y variedad de alternativas acorde a los gustos.

Las combinaciones también se pueden hacer a pedido según el tipo de evento. Hay clientes que han solicitado mini donas con los colores de Boca o en celeste o rosa para bautismos.

El sueño a concretar por esta emprendedora en lo que resta de 2023 es el espacio físico para la venta y producción de los productos, que hoy se hacen en su casa. “Mi idea es tener un lugar en el que la gente pueda crear su dona ideal, con variedad de agregados y que le vaya colocando arriba de las coberturas, lo que quiera”, contó Sabri.

Los productos de la firma pueden adquirirse mediante take away (para llevar) o a través de delivery a convenir. Las presentaciones incluyen cajas de una docena, media docena y el vasito de 10 a 12 donas.

Los pedidos a La Mía D’onna pueden realizarse al 2644111416. También se puede consultar el IG @lamiadonna4