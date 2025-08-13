La Copa Libertadores reanudó su actividad y el partido de ida por los octavos de final entre Peñarol y Racing ya se encuentra en el segundo tiempo. El encuentro, disputado en el Estadio Campeón del Siglo de Montevideo, mantiene a los aficionados expectantes en un duelo de gran intensidad.

Hasta el momento, el marcador se ha mantenido en 0 a 0 en un partido áspero, donde las defensas han logrado imponerse sobre los ataques. En el primer tiempo, el árbitro anuló un gol al defensor de Racing, Pedro Martirena, y en otra jugada polémica, el VAR revisó la expulsión de Adrián Martínez y la rectificó por una tarjeta amarilla. Con el resultado parcial, ambos equipos se disputan el control del partido con la mirada puesta en el partido de vuelta que se jugará en el Cilindro de Avellaneda.

Una de las grandes novedades del encuentro es la presencia de Marcos Rojo en el banco de suplentes. El experimentado defensor, que se sumó ayer a las filas del conjunto argentino, podría tener sus primeros minutos en la cancha. El partido continúa, y la tensión crece a medida que se acerca el final de este vibrante primer encuentro de la serie.