Una vez más, el pueblo de Mogna, en el departamento Jáchal, quedó completamente aislado tras una intensa lluvia registrada durante la mañana de este sábado. La crecida de los ríos provocó que el único camino de acceso quedara intransitable, una situación que los vecinos aseguran padecer desde hace años y por la cual reclaman de manera reiterada la construcción de puentes y obras definitivas. Este problema no es nuevo, ya que DIARIO HUARPE lo informó hace tiempo y la solución a dicho incoveniente nunca llegó.

La lluvia comenzó alrededor de las 7 de la mañana y en cuestión de minutos las calles quedaron cubiertas por el agua. La bajada de la creciente fue tan fuerte que impidió cualquier tipo de circulación, dejando incomunicado al pueblo durante varias horas.

Las imágenes y videos que circularon en redes sociales reflejaron la magnitud del fenómeno.A este escenario se suma otro problema que también se repite: la falta de agua potable.

Esta situación que volvió a dejar aislada a la comunidad de Mogna ya había sido advertida a comienzos de este año por DIARIO HUARPE, que puso el foco en la falta de infraestructura básica en los puntos críticos del camino que conecta la localidad con la Ruta 40 y en los problemas recurrentes con la toma de agua sobre el río.

De hecho, en una rueda de prensa realizada el 11 de marzo, el ministro de Infraestructura de la provincia, Fernando Perea, confirmó a este medio que junto a equipos de Vialidad Provincial y del área de Hidráulica se encontraban evaluando la construcción de puentes en los badenes del camino de acceso a Mogna, así como también una solución definitiva para la toma de agua. Ambas obras buscan dar respuesta a problemas históricos que afectan a los habitantes de la zona.

Las declaraciones del funcionario se suman a otros compromisos asumidos por distintas dependencias del Ejecutivo provincial luego del informe publicado por el pasado 26 de febrero, donde se alertó que la falta de obras estructurales provoca que, ante cada lluvia intensa, Mogna quede completamente aislada y sin servicios esenciales como el agua potable.

La nueva crecida registrada este sábado volvió a exponer con crudeza una problemática conocida por los vecinos y ya señalada públicamente: sin puentes ni una toma de agua segura, la comunidad continúa siendo vulnerable frente a fenómenos climáticos que, lejos de ser excepcionales, se repiten año tras año.