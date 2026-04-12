El Registro Nacional de las Personas puso en marcha la distribución del Documento Nacional de Identidad electrónico para modernizar la identificación mediante tecnología de punta. Esta pieza fabricada en policarbonato incluye un chip sin contacto que facilita el control fronterizo y minimiza los riesgos de fraude al adaptar la documentación local a las normas fijadas por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Aunque el formato digital ya rige en todo el país no existe una obligación para que la ciudadanía realice el trámite de inmediato si su ejemplar actual está en buen estado y se encuentra vigente. Sin embargo el recambio es mandatorio para quienes deban realizar las actualizaciones obligatorias de los 5, 8 y 14 años o ante situaciones de vencimiento robo extravío deterioro y cambios de domicilio o datos personales. Desde el organismo estatal aclararon que "el recambio será progresivo" con el objetivo de evitar una concurrencia masiva a las oficinas si el documento todavía es válido.

La estética renovada del ejemplar presenta grabado láser de alta precisión una ventana transparente de seguridad y diversos símbolos nacionales como el Sol de Mayo la escarapela los glaciares la cordillera y el mapa bicontinental. Estas innovaciones buscan dificultar la falsificación y reforzar la identidad visual de la Argentina.

Respecto a los aranceles vigentes para este año el costo del trámite regular se fijó en diez mil pesos mientras que la opción de DNI exprés con entrega en 96 horas alcanza los $26.000. Por su parte el servicio para obtenerlo en 24 horas tiene un valor de $41.000 y el trámite al instante llega a los $57.000. El proceso es gratuito exclusivamente para recién nacidos y para rectificaciones vinculadas a la identidad de género.

Los ciudadanos interesados en gestionar el nuevo ejemplar deben solicitar un turno previo a través de la aplicación Mi Argentina o presentarse en un Registro Civil para la toma de sus datos biométricos. Al finalizar el trámite se entrega una constancia con número de seguimiento que permite monitorear el estado del envío en línea hasta que sea recibido en el domicilio o retirado en la sede elegida.