La comunidad deportiva de Estados Unidos se encuentra conmocionada tras el trágico hallazgo de Christina Chambers, reconocida periodista deportiva, y su esposo Johnny Rimes, sin vida en su hogar de Hoover, Alabama. Ambos fueron encontrados con heridas de bala, lo que sugiere un caso de asesinato-suicidio, según informaron desde la investigación.

Un familiar descubrió la escena y alertó a las autoridades alrededor de las 9:00, mientras que su hijo de tres años, Constantine, fue hallado ileso en la vivienda. Los equipos de emergencias declararon la muerte de Chambers y Rimes en el lugar. El Departamento de Policía de Hoover precisó que la investigación sigue en curso, pero que las pruebas apuntan a un trágico caso de asesinato seguido de suicidio.

Christina Chambers, de 36 años, se graduó en periodismo en la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB) en 2011. Inició su carrera profesional en WLTZ NBC38 de Georgia y en Comcast Sports Southeast, cubriendo deportes universitarios en Auburn University. En 2015 se unió a WBRC, donde se destacó por cubrir deportes universitarios y de secundaria en Alabama y Georgia.

En 2021, tras casarse con Rimes, la comunicadora dio un giro a su carrera y asumió un cargo como educadora en una escuela secundaria local, donde dirigía y asesoraba a los estudiantes en proyectos de televisión y cine. Continuó colaborando como reportera freelance, especialmente como cronista de fútbol americano.

Johnny Rimes trabajaba como analista financiero en American Cast Iron Pipe Company, donde acumuló casi 14 años de trayectoria. Su hijo Constantine resultó ileso y permanece bajo cuidado familiar.

La periodista era "una parte muy querida de la familia Warrior" y su legado en el programa de periodismo permanecerá. Su pasión por el deporte se extendía más allá de las cámaras: participó en varios maratones, habiendo completado tres veces la exigente prueba de Boston y con planes para repetir en 2026.

El impacto de la noticia fue inmediato y se manifestó en homenajes de la comunidad periodística y educativa. Uno de los medios donde Chambers desarrolló gran parte de su carrera difundió un comunicado expresando su desconsuelo por su muerte. Los reporteros del canal le dedicaron un tributo especial en su emisión de la tarde del 16 de diciembre. Las autoridades de Hoover mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del caso.