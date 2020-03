Muerte por una operación de amígdalas: el abogado del médico dijo que si le hubiera "roto la carótida, no salía del quirófano"

Gustavo de la Fuente, abogado de Maximiliano Babsía, el médico que operó de amígdalas a Julieta Viñales, una joven sanjuanina de 18 años que falleció el martes tras agonizar 20 días, dio detalles de la actuación del profesional durante la intervención quirúrgica.

“Si el médico le hubiese roto la carótida, la chica no salía del quirófano”, dijo De la Fuente en Radio Estación Claridad.

Maximiliano Babsía operó a Julieta el lunes 10 de febrero y a las 2 horas se le dio de alta. Julieta volvió el jueves siguiente al control y el viernes la familia llamó al médico comunicándole que tenía un sangrado, según De la Fuente.

Julieta fue trasladaba al Marcial Quiroga ya que no podían contenerle la hemorragia. De la Fuente dijo que Babsía insistió con llevarla al Hospital Rawson para un mejor control.

El domingo 16 de febrero, Julieta ingresó al Rawson: “En la terapia tuvieron en cuenta la opinión de Maximiliano pero no pudo intervenir”.

A la joven se le produce una segunda hemorragia y ahí Babsía se va, contó el abogado. Julieta sufrió un paro cardiorrespiratorio y luego muerte cerebral. Finalmente, la joven murió el martes 3 de marzo.

La familia de Julieta denunció judicialmente a Babsía por supuesta “mala praxis”. La causa quedó a cargo del Quinto Juzgado Correccional a cargo de Matías Parrón.

De la Fuente dijo que será “difícil” probar la mala praxis. “Hubo mucha manipulación tanto en el Marcial Quiroga como en el Rawson, ahí se la intervino y no sé cómo quedó el organismo de Julieta”, sostuvo.

Babsía, además de trabajar en el sector privado, es empleado estatal. Actualmente, el profesional presentó un parte médico porque se vio “muy afectado por la situación”, según De la Fuente.

El abogado mencionó que si Salud Pública lo cree necesario puede iniciarle un sumario a Babsía, por más que la operación no haya sido en un hospital público.

De la Fuente aseguró que no van a contradecir a la familia Viñales.

Si el juez hace lugar a la eximición de prisión que presentó el abogado, Babsía no declararía inmediatamente porque no está en condiciones de hacerlo, contó el letrado.

El abogado esperará la citación del juez. “Si él es el responsable que lo determine el juez”, concluyó.

"Que esa bestia pague por lo que hizo”

Con esas palabras, Cinthia Aboal, mamá de Julieta se expresó en su cuenta de Facebook .

"Me destrozaron la vida, me sacaron uno de mis tesoros más importantes que Dios me dio", posteó.

Y agregó: "Dame fuerzas para hacer justicia y que esa bestia pague por lo que hizo, Dios y la justicia se encargarán de ello".

El caso

Julieta Viñales tenía constantes molestias en la garganta y realizó una consulta médica en una clínica privada. Allí decidieron extirparle las amígdalas.

Fue operada el lunes 10 de febrero y a las pocas horas le dieron el alta.

Julieta consultó al médico el jueves y le dijo que la cicatrización de la herida venía bien, pero el viernes tosió sangre y quedó internada en el Hospital Marcial Quiroga.

Viñales fue derivada al Hospital Guillermo Rawson y el domingo 16 de febrero sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Médicos determinaron que Julieta tenía afectada la carótida.

Tras una semana, Julieta tuvo muerte cerebral y quedó en estado vegetativo.

Falleció el martes alrededor de las 22:30 en el Hospital Rawson.