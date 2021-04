Mujeres sanjuaninas pidieron justicia por la víctima de violación de Albardón: “Hoy esa mujer quiere morirse”

IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Este medio se reserva el nombre de la damnificada. Si sos víctima de violencia de género o abuso sexual llamá al 911 o 144. También podés acercarte por el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (Cavig), que está situado en Rivadavia 425 oeste, justo en la esquina con Alem, en Capital. Teléfonos: 264 4222321 o 264 4210013.

Las mujeres sanjuaninas de la Asociación Amas de Casas del País acompañaron el pedido de justicia de la víctima de violación de Albardón. Este martes confluyeron en la puerta de Tribunales e hicieron su reclamo, mientras se desarrollaba la audiencia de control de detención y formalización del único arrestado por el caso de abuso sexual, David Alfredo Burli de 21 años.

No es la primera vez que la asociación de mujeres acompaña una causa como esta. Estuvo desde sus inicios participando en marchas y reclamos por diferentes hechos de violencia de género -aun cuando no era considerado así- y abusos sexuales. Desde el asesinato de Cristina Olivares, Rocío Villalón hasta el caso de la mujer que fue violada por 24 años por su padre y la dejó embarazada en tres oportunidades.

"Este cuerpo es mío, no se toca, no se mata, no se viola", decía uno de los carteles en la protesta. Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“Las mujeres somos el foco de distintos tipos de violencia y de abuso, estamos saliendo a reclamar juicio con condenas ejemplares”, dijo la representante de Amas de Casa, Laura Vera. “Los hechos son cada vez más salvajes, más crueles”, agregó.

Vera contó que la mujer abusada de Albardón “quiere morirse” después de la situación de terror que vivió. La agrupación está en contacto con las hijas de la víctima, que revelaron que su madre tuvo una “crisis” cuando se enteró de que Burli había manifestado mediante su abogada Noriega que “tuvieron relaciones consentidas”.

Uno de los pedidos fue "Perpetua para violadores". Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

“Cómo podemos pedir perspectiva de género a una abogada, cuando no lo hay en la Justicia”, señaló Vera. Luego agregó que el médico legista del caso señaló que el hombre con los golpes en la cabeza que le dio a su víctima podría haber muerto.

La mujer de 59 años estuvo internada en el Hospital Rawson, pero pidió el alta. Necesita asistencia psicológica, que en el Cavig no se la dan, sino que tiene que ir al mencionado hospital público, aseguró Vera como una crítica a la unidad fiscal.

Sin embargo destacó que “el sistema acusatorio es importante, está modificando parte de la historia. La Justicia tiene que ser rápida porque las familias empiezan a hacer el duelo cuando hay una condena”. Esto dijo la referente con base en la experiencia que le dio el hecho de acompañar a los familiares de las víctimas de diferentes delitos.

Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Otra cosa a la que le dio relevancia Vera fue al caso de la mujer abusada por su padre por 24 años. Dijo que su testimonio en los medios hizo que varias mujeres se animaran a contar sus historias de abuso en el entorno familiar. “Se sentían responsables por lo que pasaron, hasta que abrieron los ojos y se dieron cuenta de que los verdaderos monstruos eran sus abusadores”, explicó la militante.

Vera señaló que la próxima marcha será por Brenda Requena, la mujer que fue asesinada por su esposo, también en el mismo departamento. Hace dos años que el femicidio ocurrió y todavía no comienza el juicio, aseveró.

David Alfredo Burli

El hombre de 21 años acusado de violar a una mujer en Albardón, frente a la madre y al hermano con discapacidad de la víctima, fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y amenazas. Podría recibir 30 años de cárcel en caso de ser condenado por estos hechos.

El juez Alberto Caballero le dictó prisión preventiva por seis meses y estableció que la etapa investigativa dure ocho meses.