A menos de una semana de asumir como Intendente de Rawson, Carlos Munisaga estuvo en el Café de la Política del programa Yo Te Invito y aseguró que “el lunes presentaremos seis nuevos camiones recolectores cero kilómetros para mejorar el servicio de limpieza”. Además, se refirió a la reunión que mantuvo junto al resto de los jefes comunales con el gobernador Marcelo Orrego.

¿En el inicio de su gestión la urgencia es mejorar los servicios del departamento?

-Y en Rawson más que en ninguno ya que uno camina el departamento es la ausencia del servicio de limpieza que no se prestó en mucho tiempo, por eso la acumulación de suciedad, y eso venimos a reestablecer con la el trabajo de los empleados municipales que ya logramos avanzar en tan solo cinco días.

¿Estaban adormecidos?

-Estaba en conflicto ya que la relación del empleado no existía con el intendente y viceversa, y esto es lo que impactó sin lugar a dudas en nuestro espacio público. Eso teníamos que reestablecer el vínculo con los empleados municipales y también con el Concejo Deliberante y ya logramos aprobar las ordenanzas de emergencia en los servicios de limpieza y urbanos que nos permitirá tener los recursos necesarios para poder terminar con esta lógica de los últimos años. Rápidamente iniciamos con toda la gente del municipio a trabajar. Estamos haciendo obras de expansión de veredas y limpieza, todo eso lo estamos haciendo desde el día uno con los empleados del departamento sin contratar a nadie de afuera. Además, se hizo bacheo en la calle Ramón Franco del Médano de Oro.

Para cumplir con los servicios se necesita personal, pero también herramientas para hacerlo

-La mano de los municipales ya se está viendo en gran parte del departamento pero es sabido que lo están haciendo con herramientas precarias que en estos días cambiará. El lunes haremos la presentación de equipamiento nuevo que obtuvimos.

¿Presentación de qué?

-Seis camiones compactadores cero kilómetros que se suman a los tres que están andando, con esto nos dará tiempo de arreglar los rotos ya que necesitamos de todos para hacer la limpieza. También presentamos la compra de 200 contendedores que ubicaremos en varias zonas del departamento ya que no existen y los vecinos están acostumbrados a dejar los residuos en el canasto, en un árbol o en el piso y eso genera que vengan los perros y rompan las bolsas generando la dispersión y por lo tanto más suciedad para el departamento. Con el equipamiento más la motivación del personal, esperamos revertir todo en poco tiempo.

¿Los camiones lo consiguió ahora en estos primeros días?

-No, aprovechamos los tiempos de transición de mayo a hoy al máximo para conseguir los fondos mediante gestiones y encontrar la herramienta financiera para la compra de los camiones sin tener que privatizar el servicio y usando recursos propios.

¿El municipio financieramente estaba bien?

-Fue un municipio que presupuestariamente estaba quedado y se limitó a pagar sueldos y lo que ingresaba se iba en salarios y eso generó que haya un gran déficit de equipamiento y sin obras. No se hizo bien el barrido, alumbrado, limpieza y bacheo, es lo que pusimos en acción en tan sólo cinco días y continuaremos en ese sentido ya que Rawson tiene 140.000 habitantes y más de 200 barrios y villas que atender. En cinco demostramos la capacidad y actitud que va en este sentido.

¿Rawson tiene garantizado el pago de sueldos?

-Lo vamos a poder pagar y eso hablamos con el gobernador Marcelo Orrego, además se acordó que en casos puntuales se hable en privado con el gobernador, Pero yo garantizo que en Rawson podremos hacerle frente a sueldo y aguinaldo.

¿Existe alguna obra pública que crea necesaria?

-Estamos planificando con la propia administración la intervención de plazas y en poco tiempo lo realizaremos con la plaza de la Villa San Damián que es tradicional y muy grande que siempre fue abandonada, tras el proceso de licitación iniciaremos. La semana que viene presentaremos el proyecto de presupuesto del 2024 al Concejo de Deliberante y lo estamos haciendo trabajar porque es necesario todo esto para avanzar rápidamente.

¿Se reunió con las cámaras de comercio?

-Sí y la semana que viene lanzaremos el Compre Rawson para invitar al resto de los sanjuaninos a que nos visiten para llevarse sus productos buenos, bonitos y baratos. Por eso vamos a promoverlo con promociones que incentiven y otras medidas que logre que todos vengan al departamento.

Pensando en el ordenamiento que planifica, ¿piensa en un ECO?

-Hoy estamos enfocados en la prioridad que es limpiar e iluminar, arreglar calles en lo posible, y establecer lo básico que hoy está ausente y luego pensaremos en el desarrollo del resto.

Que planteo le llevo a Orrego para Rawson

-Fue muy positiuva la convocatoria a tan solo cuatro días de asumir, que nos llame a todos para dialogar en general. Era muy importante saber donde estamos parados sobre todo por las medidas que está tomando el gobierno nacional que genera un panorama complejo de ajuste profundo. El sentido de la convocatoria es ayudarnos entre todos y que San Juan lo sortee de la mejor manera.

El peronismo tiene 15 intendencias ¿siente la responsabilidad de darle gobernabilidad de Rawson?

-Es una obligación la de apuntalar la gobernabilidad de Marcelo Orrego ya que no mas margen y lo que tenemos que hacer es fortalecernos, ayudarnos y sobre todo con el mensaje del gobernador que habló de acompañarnos a todos los intendentes. Los tiempos que transitamos nos obliga a la austeridad porque no hay más margen, por eso es que muchos ya lo hicimos y por eso hubo recorte de áreas en el Municipio.

¿Hay temor de lo que pueda ocurrir con la coparticipación nacional?

-No hay margen de avanzar en contra de la coparticipación y no ha planteado medida en ese sentido, pero si tomó medidas que afectan a la actividad económica de las familias y de todos nosotros. Orrego nos pidió trabajar en el territorio para detectar donde la necesidad que se presente con los recursos que tengamos, que tampoco existen, pero que no se sientan solos los vecinos en el padecimiento económico que se vive. Además, nos adelantó que Milei los convocó junto a otros gobernadores dónde contó que discutirán el envío de fondos que suja del IVA y de Ganancias que nos dará el panorama de lo que debamos hacer nosotros en nuestro pago chico.

¿Políticamente cuál es el panorama de Rawson?

-Yo estoy enfocado en la gestión que es mi máxima prioridad y el resto de los asuntos los veremos luego.