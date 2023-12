El gobernador Marcelo Orrego, cumpliendo con la promesa que hizo el día de su triunfo, convocó este viernes a cada uno de los 19 intendentes de San Juan. Esta vez en un contexto completamente diferente. Ante la incertidumbre que genera las medidas económicas del presidente de la Nación, Javier Milei, los funcionarios más importantes de la provincia mantuvieron una reunión de casi dos horas y media, en la cual los jefes comunales le llevaron al primer mandatario su principal preocupación: la llegada de fondos necesarios para gobernar. Independientemente de que las respuestas por la coparticipación dependen de Nación, todos llegaron a la conclusión de que la austeridad ya no es una opción y que el trabajo en conjunto, independientemente del color político, es una necesidad.

Los 19 intendentes arribaron a Casa de Gobierno minutos antes de las 12.00 horas, en lo que fue la primera reunión con el gobernador Orrego. Cada uno de ellos brindó diferentes diagnósticos de sus municipios, pero sabiendo que hay una situación que es transversal y que perjudica a todos por igual. La decisión del Gobierno nacional de cortar la realización de la obra pública, terminar con los fondos discrecionales y, sobre todo, no aprobar un presupuesto 2024.

Publicidad

En este marco, todos los intendentes marcaron la preocupación por la posible falta de fondos para llevar adelante las acciones básicas de gobierno, como el pago de sueldos y la asistencia social. Sobre todo, ante la situación económica que se espera en los próximos meses, con un pronóstico de 30% de inflación mensual.

Con respecto a los fondos, Susana Laciar, intendenta de Capital, indicó que el gobernador explicó que tendrá que tomar conocimiento de cuál será la decisión nacional antes de dar respuestas concretas. “Todo tiene que ver con la coparticipación nacional. Estamos todos enganchados y lamentablemente en la ciudad de San Juan van íntegramente al tema salarial”, aseveró.

Ante esta situación, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, indicó que la política que atravesará todas las gestiones será la austeridad. Esto, para estar precavidos ante la situación complicada que atraviesa la Argentina.

Carlos Munisaga, intendente de Rawson, dijo que, una vez planteados todos estos escenarios, se llegó a la conclusión de que se debe trabajar en mancomunidad, dado que es necesario enfrentar la cuestión económica sin ponerse palos en la rueda.

Publicidad

“Logramos el consenso de todos generalizados y el compromiso de trabajar en conjunto apoyando al gobernador para que le vaya bien a la provincia en tiempos tan complicados. También, para que los sanjuaninos podamos, entre todos, sortear todo este tiempo crítico que estamos viviendo, que es una emergencia. Si no nos abroquelamos, si no nos acompañamos, si no trabajamos en conjunto, se hace todo más complicado para nuestros pueblos”, manifestó Munisaga.