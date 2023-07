Muus, la iniciativa que innova con el Bullet Journal

Un emprendimiento sanjuanino trae un nuevo concepto a la provincia. Se trata de Muus que intenta introducir productos Bullet Journal para incentivar la creatividad y la inspiración libre. El negocio se dedica a la venta de cuadernos artesanales con hojas lisas y stickers para darle color y adornar lo plasmado en la libreta.

Valentina Gayá empezó el proyecto cuando conoció el concepto de Bullet Journal gracias a una prima suya. De esta manera, se puso como meta dar a conocer este nuevo hábito entre los sanjuaninos. “Consiste en un cuaderno de hojas lisas para hacer tu propia agenda o un diario que puede ser íntimo y creativo, pero la idea es que puedas plasmar toda la inspiración de forma libre con dibujos, imágenes, etiquetas o con lo que sea”, explicó.

Publicidad

Los cuadernos están realizadas con tapas duras y resistentes. Foto: gentileza.

“Yo estoy estudiando letras y también soy un poco escritora desde hace varios años. Este método me gustaba mucho y me parecía que estaba muy poco visibilizado, que la gente no lo conocía”, continuó.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La joven cuenta con una socia, Milagros Alonso, quien la ayuda en la tarea de hacer crecer día a día la innovadora propuesta. Actualmente, ofrecen cuadernos hechos con tapa dura, papel caña de azúcar y tira sujetadora, con un tamaño que va de 80 a 100 hojas. “Usamos hojas naturales que ayuda al medio ambiente para la tala de árboles y no tiene proceso de blanqueamiento. Esto significa que no ha pasado por químicos que terminan como desechos en la naturaleza. Las tapas son de cartón y de un material que se llama tela encuadernación, que es un poco más engomado, lo que permite que sea resistente”, detalló.

Valentina y Milagros participan en numerosas ferias para dar a conocer el emprendimiento, pero su principal canal de ventas son las redes sociales, como por ejemplo Instagram, Facebook, WhatsApp y, además, cuentan con una página web. “También hemos tomado encargos de venta por mayor de más de 20 productos”, indicó.

Milagros Alonso y Valentina Gayá. Foto: gentileza.

“Intentamos agregar más productos y a veces arreglamos o mejoramos el producto principal, que es el cuaderno de Bullet Journal. Sin embargo, en lo que más quiero avanzar es en agregar más productos y completar el set para un Bullet Journal. Por otra parte, quiero capacitarme lo suficiente para hacer envíos al resto del país”, finalizó.

Publicidad

Direccionario

Para contactar a Muus Bullet Journal debes contactarte vía redes sociales o mediante su página web.