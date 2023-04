Muy enojado: Maravilla Martínez habló tras las acusaciónes de soborno

El extraordinario peleador argentino de 48 años, Maravilla Martínez, no se guardó nada en las últimas horas. El boxeador fue puesto en la mira luego de derrotar por nocaut a Jhon Teherán en el primer round. Tras la pérdida, el colombiano aseguró que desde el entorno del púgil nacional le ofrecieron 5 mil dólares para perder. Por esto, se armó un escándalo. Luego, se retractó y pidió disculpas por lo que había dicho antes.

Al respecto, el propio Maravilla Martínez dialogó con Télam y reconoció lo que opina de esas palabras: "Me angustió que este muchacho, bah, este hombre hecho y derecho de 38 años, haya hecho lo que hizo. Yo me preparé para pelear con un batallón de espartanos, preparadísimo para una pelea dura, para una pelea fuerte. No me habría esperado jamás que venga el tipo este y haga eso. No se lo esperaba nadie. Bueno, él tal vez sí".

"Para matarlo... Cómo se zambulló con una mano que ni había llegado clara. No bien empezada la pelea había entrado una mía, clara, y él había dado un quejido de dolor, pero tampoco esa era para que se cayera. Estoy muy caliente", sostuvo después, mostrándose claramente molesto por lo que el colombiano había indicado. Claro, es que Sergio tiene la chance de pelear por el título mundial pronto, con nada menos que 49 años.

La molestia de Maravilla Martínez

A continuación, Martínez resaltó: "Entré con una agresividad bastante fuerte, bastante fuerte. Entré con bastante intensidad y entré a combinar los amagos con los golpes, pero tampoco es que todavía estaba trabajando al 100 por 100. Ni loco. Metí una mano buena, pero no para caer. Ninguna de las manos que saqué eran para que Teherán se cayera. ¡Encima me hizo quedar mal a mí! Encima eso. Tengo ganas de matarlo".

"Algunos me putean a mí. ¿Y yo qué culpa tengo que el tipo no tenga dignidad? Me dicen ´fue un tongo, un tongo´. Si hubiera sabido que este tipo se iba a tirar, ¿me hubiera entrenado como me entrené? Meses y meses de trabajo. Esto es muy sacrificado. No me hubiera pegado la tremenda paliza que me pegué. Hubiera entrenado solo para bajar de peso. Y nada más. Yo trabajé duramente para afinar la velocidad, para afinar la fuerza, para afinar la potencia, la reacción, todo. Yo tenía el boxeo en foco, el instinto", sentenció Maravilla Martínez.