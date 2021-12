Myriam Riveros, ganadora del Sanjuanino Solidario 2021: "estamos infinitamente agradecidos"

Myriam Riveros no puede reponerse de la emoción y se le quiebra todavía la voz al hablar luego de haber sido elegida como la Sanjuanina Solidaria del año 2021.

“No es para mí, es para ellos. Para los chicos. Estoy muy feliz. Mucha gente me apoyo y se acercó a ayudar, colaborar y más por estos chicos que la están pasando no muy bien y no pueden irse de alta a pasar las fiestas”, dijo a DIARIO HUARPE Riveros con la voz entrecortada.

Pese a su timidez, pudo vencer los nervios y su historia fue elegida por el jurado y el público como la merecedora del premio de $150.000. Fue la suya entre diez historias de solidaridad y sacrificio la que conmovió a los sanjuaninos y al selecto jurado de diferentes ámbitos de la sociedad sanjuanina. Fueron tres semanas en las que ella, con el apoyo de sus “chicos”, como a ella les gusta llamarlos, colegas, amigos y conocedores ayudaron con su voto.

Y eso se vio reflejado en el resultado final, donde Myriam, junto a los otros tres finalistas, presenció el conteo de votos en el programa Yo Te Invito, donde se emitió la gran final de Sanjuanino Solidario 2021. En el conteo, realizado durante el programa emitido por Canal 5 Telesol, los votos a su favor se fueron acumulando hasta que anunciaron que ella era la ganadora.

“Para aquellos que todavía no se animan a hacer tareas solidarias, les digo que se comienza de cero. Desde un granito de arena. Después se hace una inmensidad. Hasta ahora hemos logrado muchísimas cosas” dijo Riveros.

Ahora, y con el premio mayor, planea destinar el dinero a seguir trabajando con los chicos oncopediátricos y que padecen otras enfermedades, al igual que con los padres de estos.

“Estamos agradecidos infinitamente a DIARIO HUARPE porque gracias a esto más gente a conocido nuestra historia y nuestro trabajo. Gracias por esta nominación y convocatoria” cerró.

Su historia

Myriam Riveros tiene 57 años y hace 31 que trabaja en el Hospital Rawson. Ella trabaja como bioquímica y está destinada en el sector de oncopediatría, asistiendo y trabajando con los pacientes infantiles con cáncer. Es ahí mismo donde, junto a colegas, creo el grupo “Amigas solidarias”, que hace más amena la estadía de los chicos con esta y otras enfermedades celebrando el día del niño y otras festividades haciendo títeres y regalando juguetes. Pero también ayuda a los padres de los pequeños pacientes ayudándoles a adquirir los medicamentos y todo lo necesario para mejorar su calidad de vida en internación. Ellas mantienen el grupo por sus propios medios y donaciones. En caso de ganar, utilizarían el dinero para comprar máquinas de coser para donar a la asociación de padres que sostienen el tratamiento de sus chicos con trabajos manuales.