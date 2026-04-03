Natalia Fava, ex de Santiago Almeyda, habló del supuesto trío con Flor Peña

Natalia Fava decidió enfrentar públicamente las versiones sobre un encuentro íntimo entre su exmarido, Santiago Almeyda, y Florencia Peña. Ante la repercusión en redes sociales, la ex Gran Hermano publicó un video en Instagram para desmentir los rumores.

"¿Qué pasó? Chicas, tengo el teléfono explotado, no entiendo nada", expresó inicialmente ante la consulta de sus seguidores. Sobre el contenido de las versiones, manifestó: "Un trío, Santiago, Florencia Peña... En un programa hablaron mal de mí... Bueno, no importa, no quiero dar nombres, no me interesa".

Fava buscó bajarle el tono a la polémica asegurando que "lo único que les quiero decir es que la información es errónea y que yo además tengo códigos". Finalmente, cerró su mensaje afirmando: "Yo no hablo de otra gente, porque todos tenemos algo que no nos gusta, así que no pasa nada, felices Pascuas".

El escándalo se originó tras las declaraciones de Florencia Peña en el ciclo Show del Verano por LUZU. La actriz relató ante Marley: "Hubo una época en la que yo era muy curiosa y tuvimos una situación muy íntima con… mucha gente". Aunque no dio nombres, reveló que un involucrado participó en un reality muy conocido, algo que la impactó: "Cuando me enteré, casi me descompenso".

Peña recordó que se asustó cuando a esa persona le preguntaron: "¿Vos estuviste con famosas?". Ella admitió que lo primero que pensó fue "Lo mato…". Marley quiso saber más e intervino preguntando: "Pero… ¿esto se lo preguntaron en el aire?". La actriz respondió entre risas: "Yo estaba casi desmayada. Porque llegaba a contar lo que estaba pasando… yo me iba, no te digo del país, sino del continente".

Además, dio a entender que otra mujer participó y que incluso llegaron a hablar por teléfono. "Ella también es famosísima", contó, y recordó haberle advertido: "¿Vos te das cuenta de lo que está a punto de pasar?".

Fava y Almeyda se conocieron en la edición 2001 de Gran Hermano, iniciando un romance que continuó una vez que las cámaras se apagaron. En 2005 la pareja contrajo matrimonio. Tras 22 años juntos, la relación terminó en 2023 en medio de un escándalo por infidelidad y engaños que Natalia no pudo superar.