El mundo del fútbol sanjuanino sigue conmocionado tras conocerse el boletín de penas de la Liga. El protagonista central, Gustavo Naveda, jugador de Trinidad, quien fue sancionado a 18 meses sin jugar tras propinarle un fuerte golpe a su colega Matías Esterman el pasado 21 de febrero por un partido correspondiente a Primera A, rompió el silencio y destacó que se siente perjudicado.

"Son días difíciles. Cuando vi el boletín sentí que fue algo injusto y me dolió bastante", comenzó diciendo el volante a una entrevista a Radio Sports, quien se mostró dolido por la severidad del fallo. Según su visión, el tribunal actuó con él de una manera que no se condice con otros hechos de violencia ocurridos recientemente en las canchas locales.

"Platos rotos" y comparaciones

Naveda fue tajante al sugerir que su sanción busca ser ejemplificadora de manera arbitraria. "Sinceramente, siento que estoy pagando los platos rotos yo por otros. El año pasado, jugando para Villa Hipódromo contra Del Bono, vivimos una catástrofe: nos tiraban ladrillos de a un metro, nos pegaban con palos y las sanciones fueron de 10 o 13 fechas, y a la cancha solo seis meses", comparó indignado.

El jugador de Trinidad insistió en que su accionar tuvo que ver con una reacción: "Si yo presento una nota me la tendrían que aceptar. Yo no hice nada malo, solo me defendí".

El dolor por su familia

Más allá de lo deportivo, Naveda hizo hincapié en el impacto emocional que esta suspensión tiene en su círculo íntimo. El jugador apeló a la sensibilidad del público y de los dirigentes al mencionar a sus pequeñas.

"Soy un ser humano, me equivoqué, pero la sanción no tenía que ser tan dura. Detrás mío hay tres niñas que disfrutan verme jugar y que hoy sufren. Si las veo tristes porque no me pueden ver en una cancha, eso me parte el alma", confesó con la voz quebrada.

El descargo ante la Liga

El futbolista adelantó que no se quedará de brazos cruzados y que intentará revertir o morigerar la pena a través de los canales administrativos de la Liga Sanjuanina de Fútbol. "Tengo fe en que todo puede cambiar si presento las cosas que tengo que presentar. Sigo sosteniendo que soy inocente del cargo que me quieren imponer con tanta dureza", concluyó.

Por ahora, el volante deberá esperar la resolución de sus presentaciones, mientras el ambiente del fútbol local debate si la sanción marca un antes y un después en la disciplina de nuestro deporte.

El dato

Gustavo Naveda fue suspendido por el término de un año y seis meses de manera ininterrumpida, conforme a lo establecido en el Reglamento de Transgresiones y Penas. Además, la Justicia de San Juan lo había imputado por lesiones tras el partido entre Trinidad y López Peláez por el torneo local, y debe cumplir reglas de conducta, entre ellas presentarse cada 40 días en comisaría y no entorpecer la investigación.