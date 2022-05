Negocios barriales, complicados para conseguir harina, azúcar y aceite: hay preocupación por los aumentos constantes

En los negocios barriales no están pasando un buen momento. Las ventas no son muy altas y ellos deben aumentar los precios de productos de forma constante debido a que casi diariamente registran subas en los mayoristas en los que los compran. A esto se les suma la dificultad para conseguir harina, azúcar y aceite. Estos datos surgen de un relevamiento que realizó DIARIO HUARPE.

“Falta el aceite en general, tengo que recorrer varios mayoristas para conseguirlo, ahora no tengo, me queda lo último y no consigo en ningún lado”, comentó Silvana Bazán, quien tiene un almacén en su casa. A veces consigue en supermercados, pero venden tres por persona y no son precios mayoristas, así que no le conviene comprarlos.

En las góndolas hay algunos faltantes. Foto: DIARIO HUARPE.

En el caso de Nicolás Coria, quien trabaja en un kiosco de barrio, contó que actualmente le cuesta conseguir harina y aceite. Además, hay otros alimentos que en los que no hay faltante, pero los preventistas no se los llevan con la misma frecuencia que antes. Hace unos meses cada vez que hacía un pedido se lo llevaban al otro día, mientras que, ahora debe efectuarlos con una semana o diez días de anticipación.

“No se está consiguiendo aceite, antes nos vendían las cajas y ahora nos venden por unidad. Otros eliminaron el aceite de las listas porque subió mucho. Los pocos revendedores que nos vienen a ofrecer el aceite lo tienen muy caro, así que eso nos imposibilita. Directamente, no lo vendemos”, dijo Nicolás.

Yanina Ferreyra es otra de las personas que tiene un comercio en el que vende verduras y mercadería. La mujer sostuvo que en lo que es harina, aceite, azúcar y fideos hay pocos y su valor sube de forma frecuente. “Uno va y compra a un precio y al otro día sube un 50% o un 100%”, informó.

Incluso, en ese comercio venden bolsas de harina de 25 kilos que hace tres meses salían $1.000 y ahora las están comercializando en $2.200. “Por eso traemos menos, porque hay que tener más dinero para poder comprarlas”, explicó.

Quien coincidió fue Eduardo Gargo, que explicó lo que ocurre con los preventistas cuando quiere pedir los alimentos mencionados anteriormente. “Si vos pedías aceite te obligan a comprar artículos de limpieza como desengrasante o productos que se venden poco y no conviene porque las cosas de limpieza se van acumulando”, dijo.

Los sanjuaninos reemplazaron la carne por el pollo, el cerdo y el hígado. Foto: DIARIO HUARPE.

Por último, Yésica Nievas dio a conocer que actualmente se está normalizando el tema del stock, pero hace unos meses sí había algunos faltantes. Lo que sí la angustia es la suba de precios que se ve regularmente.

Hay preocupación en los comerciantes por las subas de los productos. Foto: DIARIO HUARPE.

“Todos los días estamos actualizando precios porque es impresionante la suba que hay diariamente. Es una lucha constante que tenemos los almaceneros de barrio porque no aumentan el 1% o 2% sino el 10% y eso no te deja crecer”, sostuvo.

Qué pasa con los lácteos

Todos los propietarios de los negocios barriales relevados coincidieron en que los sanjuaninos en los últimos meses dejaron de consumir tantos lácteos. Además, empezaron a optar por segundas y hasta terceras marcas con el objetivo de abaratar costos.

“Lácteos antes vendía muchísimo y ahora no porque antes un vasito de yogurt salía $40 y ahora $90”, dijo Silvana.

Mientras que, Nicolás dio a conocer que hace tiempo hacía hasta dos pedidos por semana de lácteos debido a que se vendían rápidamente, pero ahora los hace cada dos.

“Antiguamente, las primeras marcas eran las más elegidas y ahora no, eligen la más económica. Tenemos variedades de marcas, pero las segundas o terceras son las que más se venden”, aportó Yésica.

Reemplazar la carne

Eduargo Gargo, además de vender mercadería, vende carne y desde hace algunos meses notó que las personas la están reemplazando por el pollo, el cerdo y hasta el hígado. Este último hace tiempo no lo vendía, pero volvió a traerlo debido a las solicitudes de sus clientes. “Lo llevan porque sale menos de la mitad de la carne”, expresó.

De lo que también se dio cuenta fue que los clientes ya no le piden la carne por peso, sino por importe. “La gente sigue consumiendo con el mismo dinero, pero cada vez le alcanza menos. Vienen y te piden $500 de carne”, ejemplificó.

Canasta Básica de Alimentos

Desde la Asociación Amas de Casa del País realizaron un relevamiento en supermercados y negocios barriales y detectaron que este mes hubo un aumento del 6.5% en la Canasta Básica de Alimentos con respecto al mes de marzo.

Actualmente, la canasta llegó a $47.500, es decir, $2.900 más cara que en marzo. Entre los productos que más subieron están los de consumo cotidiano como aceite, huevos, carnes rojas y café.