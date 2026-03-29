Netflix agregó una de las películas más legendarias de Tim Burton y Johnny Depp

Netflix ha sumado a su catálogo una opción ideal para maratonear durante este fin de semana largo. Se trata de La leyenda del Jinete sin Cabeza, el recordado éxito de terror gótico dirigido por Tim Burton que cuenta con el protagonismo de Johnny Depp.

La producción, estrenada originalmente a finales de la década de los 90, destaca por su ambientación oscura, cargada de niebla y bosques sombríos que reinventan una historia clásica del suspenso.

La trama se desarrolla en el año 1799 y sigue los pasos del investigador Ichabod Crane, quien viaja a un pueblo enigmático para esclarecer una seguidilla de brutales asesinatos donde las víctimas aparecen decapitadas.

Aunque inicialmente Crane intenta aplicar la ciencia y la lógica, la comunidad local sostiene que el responsable es un jinete nocturno que busca venganza, sumergiéndolo en un mundo donde lo sobrenatural se impone finalmente.

Durante la investigación, el protagonista descubre secretos ocultos entre los habitantes y establece un vínculo con una joven llamada Katrina, quien parece conocer detalles sobre la ambición y la superstición que rodean al pueblo. Este film, que ganó un premio Oscar por su estética visual inolvidable, continúa atrapando a nuevas generaciones gracias a su mezcla de misterio y nostalgia.