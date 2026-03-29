Winona Ryder y Eva Green se unen a la tercera temporada de Merlina

La producción de la tercera temporada de Merlina, obra de MGM Television basada en los personajes de Charles Addams, ha comenzado oficialmente en las cercanías de Dublín, Irlanda.

Tim Burton, quien continúa como director y productor ejecutivo, manifestó que “estoy muy emocionado por volver para la tercera temporada y es genial reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos, como Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado”.

Al reparto central encabezado por Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers y Fred Armisen, se integran figuras como Winona Ryder —reconocida por Stranger Things—, Chris Sarandon de La princesa prometida, y Noah Taylor, actor de Peaky Blinders.

A ellos se suman Eva Green en el papel de Ophelia, la hermana de Morticia, además de Oscar Morgan, Kennedy Moyer, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo y Joanna Lumley.

Los showrunners Al Gough y Miles Millar calificaron este reinicio como “un oscuro placer abrir de par en par las puertas de la Academia Nevermore una vez más al comenzar la producción de la tercera temporada”.

Respecto al fenómeno de audiencia, donde la primera entrega es la serie en inglés más vista de Netflix y la segunda ocupa el quinto puesto, los creadores expresaron: “agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas”.

Sobre el futuro de la trama, Gough y Millar adelantaron que “esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió”. Por el momento, la filmación continúa sin una fecha de estreno confirmada.