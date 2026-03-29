Final explicado de la serie Algo terrible está a punto de suceder

La serie creada por Haley Z. Boston, con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, utiliza el escenario de una boda para profundizar en temas de culpa y decisiones imposibles.

La trama revela la existencia de una maldición sobre la familia Harkin, donde cualquier miembro que se contraiga matrimonio con alguien que no sea su alma gemela está condenado a una muerte violenta y sangrienta ese mismo día. Rachel, interpretada por Camila Morrone, confirma esta herencia fatal al descubrir que su madre murió de la misma manera al nacer ella.

En el episodio final de la producción de Netflix, Nicky Cunningham, interpretado por Adam DiMarco, se niega a casarse por considerar que el matrimonio es una institución dañina, ignorando que Rachel no tomó la poción para ser su alma gemela perfecta.

Al no concretarse la unión antes de que el sol se ponga, la maldición se expande hacia toda la familia Cunningham, transformando el festejo en una masacre de caos absoluto.

Rachel muere desangrada, pero despierta para reemplazar al antiguo Testigo, quedando como una figura inmortal atrapada en la observación de futuros matrimonios. Antes de aceptar este nuevo rol, ella le advierte al niño Jude que elegir con quién te casas puede definir tu destino, aceptando finalmente lo inevitable con una sonrisa inquietante.