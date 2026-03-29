La durísima confesión de Pablo Echarri que generó preocupación: "Nos sacaron todo"

Pablo Echarri regresa a las tablas del Teatro Metropolitan tras finalizar sus funciones en Druk. Esta vez, lo hace para protagonizar Maldita felicidad bajo la dirección de Daniel Veronese, una obra que marca su reencuentro actoral con Paola Krum.

Sobre este vínculo, el actor destaca el talento de su compañera y asegura que su unión va mucho más allá del marketing de ser la pareja de éxitos pasados, calificando ese enfoque como un negocio ajeno a su relación profesional.

En diálogo con El Planeta Urbano, el artista reflexionó sobre el bienestar personal y la construcción de vínculos reales frente al avance tecnológico. Para él, "nadie sabe qué es la felicidad, o no existe la definición de felicidad", pero la asocia con una sucesión de momentos amables vinculados al amor y el respeto.

Sostiene que "cuando uno es bueno y hace algo por el otro, siente un bienestar", definiendo ese sentimiento como un fragmento de dicha. En este sentido, critica el paradigma digital que ofrece recompensas instantáneas en lugar de abrazos o encuentros presenciales.

Respecto a su presencia digital, Echarri admitió que solo usa Twitter y que, aunque existe un perfil que se hace pasar por él en Instagram, planea abrir su propia cuenta para apoyar el trabajo de sus colegas. "Creo que las redes sociales son una herramienta feroz, pero necesaria", afirmó, señalando que el desafío actual es aprender a domarlas.

La entrevista también abordó la crítica situación de la industria local. Echarri desmiente que el público haya dejado de consumir producciones nacionales, argumentando que lo que falta es oferta.

Atribuye la desaparición de la televisión de aire a la crisis económica iniciada en 2016 por el endeudamiento, la inflación y la ausencia de políticas de impulso como las de Brasil o Corea del Sur.

Denunció el accionar del gobierno sobre el Instituto Nacional del Cine y recordó que Carlos Pirovano sugirió que el cine tal vez debía morir. Ante este panorama, el actor fue contundente y sentenció que "si queremos reconstruir este país, vamos a tener que poner en valor la industria audiovisual".