Delincuentes golpearon a un jubilado y le robaron más de $4 millones

Un violento episodio de inseguridad sacudió al barrio Felipe Cobas en Caucete este domingo 29 de marzo de 2026. Eduardo Bustos, un hombre de 81 años, fue interceptado por dos delincuentes mientras caminaba hacia la vivienda de su hermana.

El objetivo de los malvivientes era un bolso que contenía 4,5 millones de pesos, una suma millonaria que el anciano había obtenido recientemente mediante la venta de una propiedad y que pretendía poner a resguardo.

Durante el trayecto, los sujetos abordaron a la víctima y uno de ellos le propinó un fuerte golpe de puño en el rostro. El impacto provocó que Bustos cayera al suelo, momento que los ladrones aprovecharon para arrebatarle el dinero y emprender la huida, cada uno en una bicicleta.

Tras el ataque, los vecinos de la zona asistieron rápidamente al damnificado en primera instancia. Posteriormente, el hombre debió ser trasladado e internado en el Hospital César Aguilar para recibir una atención médica más completa debido a las lesiones sufridas.

En el caso tomó intervención el personal de la Comisaría 9na. junto con la UFI Delitos contra la Propiedad. Actualmente, las autoridades judiciales y policiales trabajan en las tareas de investigación para lograr identificar y localizar a los autores del robo.