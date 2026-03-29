La serie de fantasía que atrapa a niños y adultos en Netflix

Netflix expande su catálogo familiar con el lanzamiento de Academia Unicornio: Secretos por descubrir, la continuación de la exitosa saga animada canadiense. Basada en una serie de libros y creada por Michelle Lamoreaux y Robert Lamoreaux, esta producción se aleja de los thrillers intensos para ofrecer un universo de magia y criaturas míticas que busca conquistar a familias enteras.

La plataforma presenta la historia como “una aventura alrededor de Sophia y su grupo en Unicorn Island, con una amenaza oscura todavía latente”. Este enfoque narrativo permite que la serie no sea meramente decorativa, sino una trama con objetivos donde los personajes deben crecer y enfrentar conflictos reales.

En esta nueva etapa, el equipo conformado por Sophia y sus amigas se embarca en una misión para desbloquear misterios y derrotar definitivamente a Grimoria y Ravenzella.

El elenco vocal, integrado por Sara Garcia, Sadie Laflamme-Snow, Kamaia Fairburn, Gabriella Kosmidis, Kolton Stewart y Kari Wong, da vida a una dinámica donde la cooperación y el aprendizaje emocional son pilares fundamentales.

Según la descripción del servicio de streaming, el título se posiciona como una “oferta infantil canadiense, basada en libros y orientada a un público familiar”. La combinación de una academia mágica, el vínculo entre jinetes y unicornios y una estética colorida fomenta la identificación y el compañerismo, convirtiendo el misterio en el motor principal para evitar que la fórmula se repita sin novedades.