Ángel de Brito reveló con qué famosa está peleado a muerte por culpa de Yanina Latorre

Ángel de Brito habló sin filtros sobre el abrupto final de su amistad con Marina Calabró durante una transmisión de Bondi Live. Ante la consulta de una seguidora sobre una posible reconciliación, el periodista fue tajante al revelar que "Ella se peleó sola conmigo, me dejó de hablar", dejando en evidencia que el distanciamiento fue repentino y sin una discusión frontal.

Según su testimonio, el detonante del enojo de la periodista ocurrió porque "Se ofendió porque Yanina (Latorre) dijo que eran vomitivos (con su pareja Rolando Barbano) y no sé... habrá esperado que yo la defienda".

Sin dramatizar el quiebre, De Brito remarcó que esta actitud es algo que ya conoce de su antigua colega. El conductor explicó que "Lo que pasa es que se ofende, ni siquiera es pelea. Pasa de hablarte todos los días, ochocientos mensajes por día, a cero... desaparecer".

Al respecto, la panelista Romina Scalora intervino para sumar un dato sobre la forma de manejarse de la comunicadora, opinando que "Sabés que hay muchas personas del medio que dicen que Marina se pelea con ellos, pero ellos no se pelean con Marina. Se ve que debe tener esa forma de manejarse". Actualmente, la interna que se manejaba con bajo perfil muestra un vínculo completamente enfriado y sin señales de acercamiento.

Este enfrentamiento tiene como trasfondo la ruptura de la amistad entre Yanina Latorre y Calabró, quienes solían cruzarse en los pases de radio El Observador. El conflicto definitivo entre ambas se produjo cuando Calabró le pidió a Ángel que anunciara su salida del programa de radio de Lanata antes que la propia Yanina.

Desde ese momento dejaron de saludarse y Latorre lanzó una picante opinión sobre el cambio de actitud de su colega, asegurando que "Perdió el humor, perdió la capacidad de divertirse con esto. Cambió por Barbano".