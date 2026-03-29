Anya Taylor-Joy revolucionó la Fórmula 1 con su acento argentino

Anya Taylor-Joy se convirtió en el centro de atención durante el Gran Premio de Japón celebrado en el circuito de Suzuka. En la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, donde Kimi Antonelli obtuvo la victoria para Mercedes, la actriz sorprendió al periodista Juan Fossaroli con su amabilidad y fluidez al hablar en español.

Ante el saludo del cronista, ella respondió con un cálido “¡Hola!” y aseguró que se estaba divirtiendo “un montón” en el evento. La interacción se volvió viral cuando el comunicador elogió su acento y ella le devolvió el cumplido diciendo “igualmente”. Al ser consultada sobre su cariño por Argentina, Taylor-Joy expresó: “Sí, me encanta. Perdón, amor, estoy tratando de agarrar todos mis amigos, pero un gustazo. Que disfruten”.

Este vínculo con el país sudamericano es profundo, ya que ella misma relató que “nací en Miami, pero nos mudamos inmediatamente a Argentina, donde todavía vive la mayor parte de mi familia, y estuve allí hasta los seis años”.

Su traslado a Europa a temprana edad fue un desafío personal, según sus palabras: “aprendí inglés (recién) cuando tenía ocho años. Era terca y quería irme a casa y no entendía Londres en absoluto”.

La intérprete recordó el choque cultural al explicar que “venía de un lugar donde todo era verde y había animales en todas partes y, de repente, vine aquí (Inglaterra), y dije '¿qué diablos está pasando?'”.

Anya también compartió los motivos familiares detrás de aquel cambio de residencia, señalando que “la situación política en Argentina se estaba volviendo tan grave que querían que sus hijos crecieran en un ambiente sin miedo”.

Respecto a esa decisión de sus padres, añadió que “todos estábamos realmente resentidos con ellos por eso y ahora que miramos hacia atrás, les agradecemos mucho porque nos dieron una gran oportunidad en la vida”. Pese a su éxito global, la estrella mantiene su identidad intacta y afirma que “vengo de muchos lugares diferentes, pero creo que mi calidez y mi forma de ver la vida son de Argentina”.