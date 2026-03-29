Carla Conte reveló cuál es el peor famoso con el que trabajó: "Es un paj..."

Carla Conte reabrió la polémica sobre su relación laboral con Mariano Iúdica durante una reciente entrevista en Blender at night, el ciclo de streaming conducido por José María Listorti.

La conductora, que compartió el programa Este es el show en la pantalla de El Trece, fue categórica al referirse a su antiguo compañero de trabajo. Al ser consultada sobre las personas del ambiente con las que no volvería a compartir equipo, ella manifestó que "bueno, ¿Qué querés que te diga? Excepto esa persona, no hay nadie con quien no trabajaría…", evitando inicialmente mencionar al conductor de Polémica en el Bar.

Listorti, quien también se encuentra enemistado con el animador, buscó profundizar en el motivo de su rechazo. Conte reafirmó su postura sin entrar en nuevos detalles aclarando que es "por lo que he dicho siempre, no hay nada que agregar. Lo que he dicho siempre".

Sin embargo, la conversación escaló cuando se le preguntó si había sufrido situaciones personales con él. La invitada no dudó en denunciar el comportamiento lascivo que observaba y sentenció que "sí, obvio. Lo que le hacía a todas las minas que él tenía alrededor, me hizo a mí. O sea, ser paj era una gran característica de él"*.

Esta no es la primera ocasión en la que la ex Call TV arremete contra Iúdica, ya que en diversas oportunidades dejó en claro que compartir un programa con él representó un padecimiento debido a su comportamiento inapropiado y a sus constantes chistes de índole sexual.