Netflix: se estrena "You" temporada 4, parte 2

You, una de las series de Netflix más elegidas desde su comienzo, estrena la segunda parte de su cuarta temporada. Joe Goldberg, el protagonista principal del filme, regresa a la pantalla de la plataforma de streaming este 9 de marzo. Para los amantes del género, en esta oportunidad, la historia del asesino de Estados Unidos y Londres retorna su desenlace. Ahora, promete más crímenes y mucha intriga.

La primera parte de You fue lanzada en la plataforma de entretenimiento el pasado 9 de febrero. La misma cuenta con cinco episodios y culmina dando a entender que hay mucho más. Este segundo tramo también está desarrollado en cinco capítulos. El adelanto de esta nueva fracción de la serie de Netflix se centra en la contraposición de Joe y Rhys, mientras el segundo insiste en hacerle creer que sólo quiere un amigo de verdad.

Además, es necesario resaltar que el quinto capítulo de la primera parte, Joe tuvo el privilegio de conocer la identidad de su acosador, quien sería también el asesino en serie del momento. Por ello, ahora conociendo a quien está desequilibrando su nueva vida, deberá hacer lo posible por enfrentarlo. Sin embargo, no será la única complicación del personaje principal, también deberá enfrentar, al parecer, a su amada y odiada esposa Love Quinn, quien “estaba muerta”.

En el nuevo adelanto de la cuarta temporada de You se puede apreciar a Love Quinn (Victoria Pedretti), sentada en la jaula que tuvo un gran papel en la primera parte de la serie. Allí se la ve sosteniendo el libro de Rhys. Esta escena, sin duda, ha puesto a todos los fanáticos del cine en un dilema, si será cierto que la mujer vuelve a la historia o si solamente termina siendo producto de la imaginación de Joe.

Horarios del estreno de You en Netflix

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 2:00 a.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 3:00 a.m.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 4:00 a.m.

Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 5:00 a.m.