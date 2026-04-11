Neymar rompió el silencio y realizó una impactante confesión sobre lo que vivió tras la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar, al revelar el profundo impacto emocional que le dejó aquella derrota.

El delantero aseguró que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida, al punto de cuestionarse su continuidad en el fútbol y sentirse completamente afectado por la frustración deportiva.

El 10 del Santos sorprendió con un testimonio tan íntimo como estremecedor sobre lo que vivió después de la inesperada derrota ante Croacia por penales en cuartos de final. “Sentí que me había muerto. Fuimos al hotel después del partido... Amigo, parecía que el mundo se había acabado. Nos íbamos reencontrando con los familiares de a poco, tipo Walking Dead, ¿viste?”, relató, comparando la escena con la icónica serie.

Según contó, el clima dentro del hotel de la Verdeamarela, en aquel entonces dirigida por Tité, era desolador. “Todos pasaban al lado tuyo medio serios, ponían una cara como de (tristeza), tipo 'qué mierda, ¿no?'. Fue una locura. Hermano, vi mi entierro, cómo va a ser. Lo juro por Dios”, sentenció en crudo.

El atacante brasileño reconoció que necesitó tiempo para procesar lo ocurrido, ya que la derrota no solo significó quedar fuera del Mundial, sino también ver frustrado uno de los grandes objetivos de su carrera.

Además, explicó que el impacto no fue solo deportivo, sino también personal, ya que sintió una gran presión y una fuerte carga emocional tras lo sucedido con la selección brasileña.

La confesión vuelve a poner en foco el costado más humano de los futbolistas de elite, que muchas veces deben afrontar situaciones de alta exigencia y exposición pública, especialmente en competencias de la magnitud de una Copa del Mundo.