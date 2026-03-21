El futbolista de la Selección argentina Nicolás González hizo una fuerte revelación sobre el impacto que le dejó su frustrada participación en el Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, al reconocer que aquella situación “no le hizo bien” en lo personal.

“Es una pregunta que no me gustaría responder porque ya esto lo viví y no me hizo bien”, expresó el delantero al ser consultado sobre la posibilidad de disputar el próximo Mundial, dejando en claro que el recuerdo sigue siendo sensible.

González había sido parte del proceso encabezado por Lionel Scaloni y formaba parte de la lista previa al torneo, pero una lesión muscular en la antesala del debut lo dejó fuera de la convocatoria definitiva. Su lugar fue ocupado por Ángel Correa, mientras el equipo avanzaba hacia la consagración.

La situación representó un golpe emocional importante para el atacante, que se perdió la oportunidad de integrar el plantel que terminó logrando la tercera estrella para Argentina, en uno de los hitos más importantes de su historia futbolística.

A más de tres años de aquel episodio, el jugador dejó en claro que prefiere enfocarse en el presente y no proyectarse hacia la próxima cita mundialista. “Estoy pensando en el hoy, en el ahora”, aseguró, marcando una postura centrada en su actualidad profesional.

La confesión expone el costado menos visible del éxito deportivo: el impacto personal que pueden tener las lesiones y las decisiones de último momento, incluso en equipos que terminan alcanzando la gloria.