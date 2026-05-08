Este fin de semana, los fanáticos del coleccionismo y el modelismo tienen una cita impostergable en San Juan. El presidente del Club Locuras en Escala, Mauricio Kaplan, brindó detalles sobre la nueva edición de este encuentro que reúne piezas únicas y disciplinas que ganan terreno en la provincia.

El evento será en la escuela EPET 5. FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ // DIARIO HUARPE.

Kaplan expuso que el evento que se desarrollará en el SUM de la EPET N° 5 en Capital. "Es una exposición de vehículos de escala. Como siempre, vamos a encontrar todo tipo de vehículos diferentes de escala, aviones, camiones, helicópteros, autitos. A su vez, van a venir grupos invitados que tienen que ver con el hobby, pero no específicamente el coleccionismo, como son los chicos de radiocontrol, helicópteros", expuso respecto a lo que el público podrá disfrutar.

Nuevas disciplinas y horarios

Una de las atracciones que genera expectativas es el manocontrol. Kaplan destacó que estarán presentes los chicos que hacen manocontrol, que son esas carreritas a mano. "Es una disciplina que está tomando mucho auge ahora acá en el país", destacó.

Los trenes a escala será atractivos este fin de semana: FOTO: ALEJANDRO LÓPEZ // DIARIO HUARPE.

Sobre los días y horarios, el presidente del club aclaró la confusión inicial: "Esto va a ser este sábado y domingo, de 13 a 21 horas". Además, recordó que se trata de un evento para toda la familia: "Entrada libre y gratuita. Van a haber sorteos para los más chicos", agregó.

Crecimiento

La muestra contará con una ocupación plena del recinto. "Van a haber 55 tablones, entre exposición y de ventas. Pero son 55, que es la capacidad que tiene el salón", precisó Kaplan. Además, el presidente del Club Locuras en Escala aseguró que el grupo sigue sumando integrantes.

Finalmente, sobre la frecuencia de estos encuentros, señaló un cambio de estrategia: "Estábamos haciendo dos por año. Pero la idea es hacer una por año y agregar diferentes muestras, como hicimos acá en el Centro Cívico hace un par de meses atrás. La muestra, por supuesto, no tiene ventas, es mucho más chiquita. Pero la idea es captar o mostrar lo que hacemos o lo que tratamos de exponer para que se sume más gente, sobre todo para las exposiciones".