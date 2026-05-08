El outfit de Nicole Neumann con transparencias que es furor en el mundo

Nicole Neumann volvió a confirmar por qué es una de las máximas referentes del mundo de la moda en el país. En una de sus últimas apariciones en Instagram, la modelo subió un video que no tardó en volverse viral debido a la armonía de su propuesta estética. Para esta oportunidad, la blonda eligió un diseño que equilibra la elegancia con lo moderno, resaltando su figura y dejando en claro su impronta fashionista en cada pose.

El conjunto elegido consistió en un sweater transparente de tonos grises que incluía destellos brillantes para darle un toque especial. Lo acompañó con una falda de cuerina y encaje en color vino, aportando la calidez necesaria para un outfit de estilo otoñal. Como calzado, optó por unas botas bucaneras negras que llegaban hasta la rodilla, aunque el verdadero protagonista fue un maxi collar que capturó la atención de todos sus seguidores.

Este impacto en las tendencias ocurre en medio de un contexto familiar que sigue dando que hablar. Por un lado, Manu Urcera se confesó sobre su paternidad y la modelo decidió bancarlo luego de que el piloto dijera "Soy un poco egoísta" en una entrevista reciente.

Por otra parte, el ambiente se reavivó con una frase de Mica Viciconte tras la fiesta de 15 de Allegra, lo que muchos interpretaron como una nueva chicana hacia la modelo. A pesar de todo, Nicole se mantiene enfocada en su perfil como ícono fashion, logrando que su estética cuidada y su producción profesional se conviertan en el centro de todas las miradas.