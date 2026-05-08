Jesica Cirio reveló qué es lo peor del embarazo y ser una figura pública

Jesica Cirio atraviesa un momento de plenitud total con la llegada de su segundo hijo. En una charla reciente, la conductora abrió su corazón sobre esta etapa que vive junto a Nicolás Trombino, con quien lleva menos de un año de relación,. Respecto a la llegada de su pequeño, ella manifestó que "Dios me mandó a mi bebé y estoy muy contenta de recibirlo" dejando en claro la fe y alegría que rodean este proceso.

A pesar de la felicidad, la modelo tiene muy claro que su prioridad cambió drásticamente. Su alejamiento de la exposición pública parece definitivo, ya que no tiene intenciones de retomar sus actividades habituales frente a las cámaras. Según sus propias palabras, "Estoy disfrutando este segundo embarazo que me parece lo más lindo del mundo y no me gustaría volver a los medios" sentenció para marcar una distancia necesaria de la televisión.

Esta determinación responde a una búsqueda de tranquilidad, enfocada en sus proyectos actuales fuera del radar mediático. Al ser consultada sobre su situación laboral, fue muy directa al explicar que "Estoy trabajando de manera particular y no me gustaría volver a los medios" reafirmando su postura de evitar el ambiente televisivo debido a las presiones. Para ella, lo más importante hoy es transcurrir este tiempo sin ruidos externos, repitiendo que "Estoy disfrutando este segundo embarazo que me parece lo más lindo del mundo".

Sobre los comentarios negativos que surgieron por la rapidez de su nueva relación o su decisión de ser madre nuevamente, Jesica se mostró totalmente indiferente. Con una actitud firme frente a los cuestionamientos, la conductora aseguró que "No miro medios, ni nada. Que digan lo que quieran" dejando pasar cualquier juicio sobre su vida privada junto a Trombino para centrarse exclusivamente en la dulce espera de su varón.