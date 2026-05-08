En tan solo dos años, los casos de grooming en San Juan aumentaron 150%

La Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas de San Juan encendió las alarmas por el fuerte incremento de casos de grooming registrados en los últimos dos años. Desde el organismo confirmaron que las denuncias vinculadas a este delito crecieron alrededor de un 150% desde 2024 y remarcaron la importancia del acompañamiento familiar y la educación digital para prevenir situaciones de riesgo entre menores de edad.

El dato fue dado a conocer por representantes del área especializada, quienes señalaron que el crecimiento de este tipo de delitos fue “exponencial” en la provincia. Además, explicaron que las estrategias utilizadas por los delincuentes son cada vez más complejas y que muchas veces logran captar a niños y adolescentes mediante perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Desde la Fiscalía explicaron que quienes cometen grooming suelen hacerse pasar por menores de edad para generar confianza con las víctimas. Según detallaron, los delincuentes utilizan identidades falsas, nombres inventados y perfiles simulados para acercarse a chicos y chicas a través de plataformas digitales.

“En una primera etapa realizan una captación del menor. Simulan ser adolescentes para seducirlo y generar confianza”, señalaron desde el organismo judicial. También indicaron que estos grupos suelen manejar “manuales” o métodos específicos para acercarse a las víctimas y manipularlas emocionalmente.

Las autoridades aclararon que no existe una diferencia marcada entre niños y niñas al momento de ser atacados por este tipo de delincuentes. “No hacen distinciones. El objetivo es captar menores de edad aprovechando el acceso irrestricto que hoy existe a internet y a las redes sociales”, explicaron.

Dónde denunciar en San Juan

Frente a situaciones sospechosas o casos confirmados, desde la Fiscalía indicaron que las familias pueden realizar la denuncia en el Centro ANIVI, donde se brinda contención integral a las víctimas y acompañamiento psicológico especializado.

Luego de la intervención inicial, los casos son derivados a la Fiscalía de Delitos Informáticos y Estafas para avanzar con la investigación correspondiente. Según explicaron, la asistencia temprana resulta fundamental tanto para proteger al menor como para preservar pruebas digitales que permitan identificar a los responsables.

Además, remarcaron que muchas veces los padres descubren este tipo de situaciones cuando el vínculo virtual ya lleva semanas o incluso meses, por lo que insistieron en la necesidad de mantener diálogo permanente con los hijos sobre el uso de internet.

El rol de los padres y los controles digitales

Desde el área especializada hicieron foco en la responsabilidad de los adultos en la educación digital de niños y adolescentes. En ese sentido, recomendaron supervisar la actividad online de los menores y utilizar herramientas de control parental para reducir riesgos.

“Los padres deben entender la responsabilidad que implica permitir el acceso a celulares, computadoras y redes sociales. Hoy existen aplicaciones y sistemas de control parental que ayudan a monitorear la actividad de los menores”, señalaron.

Entre las herramientas mencionadas se encuentran aplicaciones de supervisión familiar y restricciones de contenido que permiten conocer qué plataformas utilizan los chicos, cuánto tiempo pasan conectados y con quiénes interactúan.

Por último, desde la Fiscalía insistieron en que el diálogo y el acompañamiento son claves para prevenir este tipo de delitos. También recomendaron prestar atención a cambios de conducta, aislamiento, miedo o secreto excesivo en el uso de dispositivos electrónicos, ya que podrían ser señales de situaciones de grooming.