Por primera vez, un ataque en el estrecho de Ormuz afectó directamente a ciudadanos chinos, luego de que un buque cisterna con tripulación de ese país fuera atacado el 4 de mayo en esta ruta clave para el comercio mundial. El gobierno de China confirmó el incidente y expresó su preocupación por la seguridad de la navegación civil en la región.

El hecho adquiere especial relevancia porque más de la mitad del petróleo que China importa por vía marítima pasa por este corredor. La implicación directa de ciudadanos chinos eleva el impacto del conflicto y refuerza la preocupación global por la estabilidad energética, en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio.

Según fuentes oficiales, el buque navegaba bajo bandera de Islas Marshall y estaba identificado como de propiedad y tripulación chinas. El portavoz de la cancillería, Lin Jian, confirmó que no se registraron víctimas, aunque advirtió sobre la situación de numerosos barcos y tripulantes que permanecen afectados o varados en la zona.

Tras el ataque, China endureció su postura diplomática y exigió garantizar la libre circulación de buques civiles. El canciller Wang Yi calificó como “inaceptable” la escalada de violencia y aseguró que su país intensificará los esfuerzos para contribuir a una solución pacífica en la región.

El episodio ocurrió en la antesala de una reunión clave en Beijing entre Wang Yi y su par iraní, Abbas Araqchi, en la que se abordó la necesidad de restablecer la seguridad en el estrecho. Este encuentro se dio en un contexto de alta sensibilidad geopolítica y negociaciones abiertas sobre la estabilidad regional.

En paralelo, Estados Unidos había lanzado una operación naval para escoltar buques comerciales, aunque la iniciativa fue suspendida tras no lograr frenar los ataques. Nuevos incidentes, atribuidos a fuerzas iraníes, agravaron la situación, incluyendo daños a un portacontenedores y evacuaciones de emergencia.

La escalada de episodios en el estrecho de Ormuz deja a numerosos buques inmovilizados y expone la fragilidad de una de las rutas más importantes del mundo. En este escenario, crece la presión internacional para garantizar la seguridad del tránsito marítimo y evitar un deterioro mayor de la estabilidad global.