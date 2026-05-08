El mal tiempo continúa este viernes 8 de mayo en gran parte de la Argentina, con alertas meteorológicas por lluvias, vientos intensos y nevadas que alcanzan a al menos 13 provincias. El fenómeno de ciclogénesis, que ya provocó tormentas y ráfagas en las últimas horas, mantiene condiciones de inestabilidad, especialmente en la provincia de Buenos Aires y la región patagónica.

Hay alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos en gran parte del país. (Ilustrativo)

La ciclogénesis es un proceso atmosférico que implica la formación o intensificación de un sistema de baja presión. Se produce cuando la presión desciende de manera brusca, generando una reorganización del aire que puede derivar en lluvias persistentes, vientos fuertes y condiciones climáticas adversas, aunque no siempre implica tormentas severas.

En la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por lluvias en toda la franja costera, desde Mar Chiquita hasta Villarino, donde se prevén precipitaciones persistentes durante gran parte de la jornada. Además, gran parte del territorio bonaerense se encuentra bajo alerta por vientos intensos, con sectores costeros en alerta naranja por ráfagas de mayor magnitud.

En contraste, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó fuera de las alertas oficiales, aunque se espera un día con bajas temperaturas, viento y condiciones inestables, sin riesgos significativos según el Servicio Meteorológico Nacional.

En total, al menos 12 provincias se encuentran bajo alerta amarilla por vientos. En la zona cordillerana se esperan ráfagas del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores. En otras regiones, los vientos del sur y sudoeste oscilarán entre 30 y 50 km/h, con ráfagas superiores a los 70 km/h.

Asimismo, rige una alerta amarilla por lluvias en sectores de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, donde se estiman acumulados de entre 15 y 30 milímetros, con posibilidad de intensificarse localmente. En algunas localidades costeras bonaerenses, como Lobería, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, la alerta asciende a nivel naranja, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 30 y 70 milímetros.

Por otra parte, en Río Negro y Chubut también hay alerta amarilla por nevadas persistentes, con acumulaciones estimadas entre 20 y 30 centímetros, principalmente en zonas de meseta y sectores cordilleranos, lo que podría complicar la circulación y las actividades en esas regiones.

El panorama climático seguirá inestable en las próximas horas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar precauciones ante posibles complicaciones derivadas de las condiciones meteorológicas.