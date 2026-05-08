El video donde el juez Mattar choca a un motociclista y se da a la fuga

En la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio, lo que parecía ser una tarde tranquila de miércoles se transformó en un hecho que hoy conmociona a la provincia. Cerca de las 17, una cámara de seguridad registró el momento exacto en que un Volkswagen Up gris, conducido por el juez Enrique Mattar, cruzaba a gran velocidad e impactaba contra un motociclista.

El video muestra cómo el roce, aunque leve, fue suficiente para que el conductor de la moto de 125 cilindradas perdiera el equilibrio y golpeara fuertemente contra el pavimento. Lejos de detenerse para ayudar, el auto siguió su camino por varias cuadras. La situación no pasó desapercibida para otro testigo que circulaba por la zona, quien decidió seguir al magistrado y alertar a los policías que se encontraban en las inmediaciones del Acceso Sur.

Tras ser interceptado y trasladado a la Comisaría Quinta, la defensa del funcionario judicial dio su versión de los hechos. El abogado Mario Padilla aseguró que Mattar "no sintió el impacto" y por eso no frenó. Además, el letrado insistió en que el vehículo "no tiene ninguna abolladura y está intacto" y afirmó que, si su cliente hubiera advertido el siniestro, "se hubiera frenado" de inmediato.

Mientras el motociclista se recupera en el Hospital Rawson de lesiones en la cabeza y la espalda, la UFI de Delitos Especiales avanza en la causa. El juez enfrenta una investigación por lesiones leves culposas agravadas por exceso de velocidad y por darse a la fuga, contando con diversos registros fílmicos que serán piezas centrales para determinar las responsabilidades penales en este proceso.