El intendente de San Javier, Misiones, Matías Vílchez, se convirtió en fenómeno viral en redes sociales por su notable parecido físico con el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni. La repercusión fue tal que incluso recibió una propuesta para participar en una publicidad como doble del técnico campeón del mundo.

Según relató el propio jefe comunal, la viralización comenzó durante un partido entre Argentina y Brasil por las Eliminatorias, cuando fue entrevistado por medios en Buenos Aires. A partir de ese momento, su imagen empezó a circular rápidamente y generó confusión por el asombroso parecido con el DT.

El impacto llegó a tal punto que una empresa de casting lo contactó a través de redes sociales para realizar pruebas y protagonizar un comercial para una petrolera, interpretando a Scaloni. Sin embargo, Vílchez explicó que vio el mensaje tarde y no logró concretar la oportunidad, aunque aseguró que habría aceptado sin dudarlo.

“Es un honor que me comparen con Lionel”, expresó el intendente, quien aclaró que su profesión es la medicina y que actualmente se desempeña como jefe comunal. Además, se tomó con humor la situación y reconoció que, aunque le gusta el fútbol, no se destaca como jugador.

El parecido también fue advertido por su entorno familiar. Incluso, contó que su hijo se sorprendió al ver una conferencia de Scaloni, alternando la mirada entre la pantalla y su padre. En su ciudad, la comparación es habitual y forma parte de las bromas cotidianas.

Más allá de la coincidencia física, Vílchez destacó la figura del entrenador argentino y lo que representa para el país. “Lo que inspira Lionel es increíble, ganó todo”, afirmó, dejando en claro su admiración por el técnico de la Selección.